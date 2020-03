FC Benfe geht mit neuem Trainer in die kommende Spielzeit

Benfe. Der FC Benfe und Boris Jonjic gehen trotz einer soliden sportlichen Bilanz am Saisonende getrennte Wege. Als Nachfolger steht ein Rückkehrer fest

Fußball-B-Kreisligist FC Benfe und sein Trainer Boris Jonjic werden den am Saisonende auslaufenden Vertrag in beiderseitigen Einvernehmen nicht verlängern.

Rückkehr nach 16 Jahren

Der Nachfolger beim FC Benfe steht bereits fest. „Der FC Benfe freut sich, mit Björn Küste einen alten Bekannten für sich gewonnen zu haben, der bereits von 1999 bis 2004 in der Beierbach als Spielertrainer tätig war. Wir danken Boris schon jetzt für seine bisher geleistete Arbeit“, heißt es in einer Pressemitteilung der Grün-Weißen.

In seiner zweiten Amtszeit beim FC Benfe führte Jonjic die erste Mannschaft in der Vorsaison auf den siebten Tabellenplatz in der Kreisliga B2. Aktuell liegt der FCB auf Platz 12. Gemeinsam mit Boris Jonjic möchten die Benfer die Saison noch erfolgreich beenden, sofern dies nach den aktuellen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Coronavirus noch möglich sein wird.