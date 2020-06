FC Benfe gerät durch Abgänge nach Birkelbach in Bedrängnis

Kaum ein Jahr ist es her, als der FC Benfe den Wittgenstein-Cup der Fußballer auf dem Bad Laaspher Kunstrasen im Wabachtal in die Höhe reckte. Vor dem Saisonstart sprach der damalige Trainer der Grün-Weißen, Boris Jonjic, von dem „großen Potenzial innerhalb der Mannschaft“, nur um hinterherzuschicken: „Wenn alle Spieler dabei sind.“ Genau dort liegt die Crux in der Aussage des Coaches, der mittlerweile beim FC Ebenau angeheuert hat. Viel zu häufig war der B-Kreisligist aus der Beierbach eben nicht komplett.

Der ohnehin schon dünne Kader wurde immer wieder durch arbeitsbedingte Ausfälle, Verletzungen und persönliche Sperren auf die Probe gestellt, der enttäuschende zwölfte Tabellenrang war unter dem Strich die logische Konsequenz.

Nun treffen die Vereinswechsel in der Corona- und Sommerpause den Verein aus dem kleinen Straßendorf wie ein Hammerschlag. Mit Nico Kratzel, Christoph Stöcker und Dennis Althaus verlassen drei tragende Säulen des ehemaligen Jonjic-Teams den Verein in Richtung Bezirksligist Sportfreunde Birkelbach. Sie hinterlassen Lücken, die in den verbleibenden Monaten vor der neuen Spielzeit kaum oder gar nicht zu füllen sein werden. Obendrein gilt es,

Auch quantitativ wird es schwieriger

Kratzel tat sich in der abgelaufenen Saison als Dauerbrenner hervor, absolvierte jedes Pflichtspiel und sammelte die meisten Minuten. Stöcker, seit Jahren Torgarant der Benfer, erzielte mit elf Treffern immerhin ein Drittel aller FCB-Tore und wird auch mit seiner Fähigkeit, die Mitspieler antreiben und mitreißen zu können, fehlen. Althaus hielt die recht löchrige Defensive (60 Gegentore bedeuten die drittschlechteste Abwehr der Klasse) noch ansatzweise zusammen.

Nun stehen Fragezeichen hinter der sportlichen Zukunft. Reicht die Zahl der Spieler für zwei Mannschaften? Schon in der abgelaufenen Spielzeit kamen nur 18 Spieler regelmäßig zum Einsatz. Sechs davon absolvierten jedoch weniger als die Hälfte der 17 Saisonspiele. Es gab also nur einen kleinen Kader mit einem harten Kern – da tut jeder Abgang doppelt weh.

Die andere Frage ist: Reicht die Qualität, um sich in der Kreisliga B zu halten? Die Sorgenfalten sind groß – daraus macht auch Urgestein Patrick Stöcker keinen Hehl. „So wie es aussieht, kann es nächstes Jahr nur gegen den Abstieg gehen. Die Saison wird für uns definitiv eine harte Sache werden, soviel steht fest. Diese Spieler sind für uns nicht zu ersetzen und deshalb ist es auch schwierig, eine positive Prognose abzugeben“, sagt der 29-Jährige, der seit 2010 für den FC Benfe die Schuhe schnürt.

Auch die Tatsache, dass mit Althaus und Stöcker „echte Benfer“ den Verein kurzfristig verlassen, wurmt Patrick Stöcker, der nun hofft, dass zumindest der Rest des Kaders „nicht in den Sack haut“ – die Resignation in seinen Aussagen ist jedoch nicht zu überhören. Damit bleibt Stöcker als eine von wenigen Galionsfiguren zurück.

„Es ist ja nicht so, als ob sich der Verein nicht um neue Leute bemühen würde. Aber in der Benfe wollen die wenigsten Leute spielen – oder sie fordern selbst in dieser Klasse Geld. Wir sind aber nur ein kleiner Verein“, sagt „Pöcker“ auch mit Verweis auf die geographisch nicht unbedingt günstige Lage für auswärtige Spieler.

Auch der Vorsitzende Markus Six spricht von einem schweren Schlag. Immerhin würde der Truppe eine „ganze Achse wegbrechen“. Der Plan für die kommende Spielzeit sieht demnach vor, dass Spieler aus der zweiten Mannschaft den Kader der „Ersten“ auffüllen werden – was phasenweise schon in dieser Saison der Fall war. Die Abgänge seien überdies als „kein gutes Signal für den Verein und die Spieler“.

Kein Vorwurf an die „verlorenen Söhne“

Besonders die Corona-Pause habe dem FC in diesem Bereich das Genick gebrochen, da die Sportfreunde Birkelbach nun wohl die Klasse halten werden – und deshalb noch attraktiver für die Benfer Spieler geworden seien.

„Die Jungs wollen höher spielen und deshalb werden wir ihnen keine Steine in den Weg legen. Natürlich kamen die letzten zwei Wechselwünsche durchaus überraschend, aber ein Wechsel in eine höhere Spielklasse können wir den Spielern eben nicht bieten. In den letzten zwanzig Jahren musste sich der Verein immer neu erfinden und wird es nun wieder tun.“