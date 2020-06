FC Benfe holt Torjäger zurück in die Beierbach

Benfe. Der FC Benfe präsentiert seinen ersten Zugang für die kommende Saison – und der ist ein echter Hoffnungsträger für den gebeutelten B-Ligisten.

Nach den schmerzlichen Abgängen von Christoph Stöcker, Dennis Althaus und Nico Kratzel, die sich alle dem Bezirksligisten Sportfreunde Birkelbach anschließen, hat Fußball-B-Kreisligist FC Benfe nun den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentiert. Gerrit Blecher kehrt an seine alte Wirkungsstätte zurück und soll die Offensive verstärken. Dies gibt der Verein im Internet bekannt.

Der Stürmer trug bereits vom Sommer 2016 bis 2018 für zwei Spielzeiten das grün-weiße Trikot und war 2017 einer der Garanten für den direkten Wiederaufstieg in die Kreisliga B bzw. die Meisterschaft in der Kreisliga C. In diesem Zeitraum absolvierte er für den FC insgesamt 50 Pflichtspiele und erzielte 40 Treffer, bevor er zu den Sportfreunden Edertal wechselte.

In der vergangenen Saison spielte Blecher für den hessischen A-Ligisten TuSpo Breidenstein.