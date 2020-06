FC Ebenau schnappt sich einen Torjäger – für die Kreisliga B

Der FC Ebenau stellt sich nach dem unverhofften Aufstieg der Herausforderung und hat sich gegen einen möglichen Verzicht auf die Fußball-Kreisliga B entschieden. Dies entschied die Mannschaft nach einer Sitzung mit dem Vorstand, bei dem sich die klare Mehrheit pro Aufstieg aussprach.

„Es war nicht einstimmig, es waren auch einige Spieler dafür, zu verzichten“, berichtet Christopher Heiner von dem Treffen, das bei sonnigen Verhältnissen auf dem Platz in Elsoff stattfand. Heiner weiter: „Wir sind froh, dass jeder den Schritt mitgehen will.“

Aufstieg ist kein Geschenk

Die Kreisliga B war ohnehin das mittelfristige Ziel des FC Ebenau. „Und wir sind auch der Meinung, dass man nicht von einem geschenkten Aufstieg sprechen kann“, verweist Heiner auf eine starke Saison, die der FC Ebenau vorbehaltlich der Entscheidungen beim außerordentlichen FLVW-Verbandstag als Tabellendritter beenden wird.

In 18 Partien holte der FCE 36 Punkte. Der für ein Spitzenteam hohe Wert von 31 Gegentoren verhinderte eine noch bessere Ausbeute. 67 erzielte Tore sind indes Liga-Bestwert – und doch legt der Fusionsclub personell in vorderster Linie noch einmal nach.

Manuel Schlapp schießt 36 Tore in 14 Spielen

Vom D-Kreisligisten VfL Girkhausen wechselt Manuel Schlapp zum FC Ebenau, der auch in der kommenden Saison abwechselnd auf den Plätzen seiner drei Stammvereine in Schwarzenau, Beddelhausen und Elsoff spielen wird.

Manuel Schlapp sorgte in der abgelaufenen Saison für Aufsehen, weil er seine sonst schon sehr gute Torquote noch einmal ausbaute und mit 36 Toren in 14 Spielen zwischenzeitlich Deutschlands bester Torjäger in der Kreisliga D war – die es allerdings nicht in allen Landesverbänden gibt.

Trainer Boris Jonjic stellt sich dem Team vor

Der antrittsstarke Stürmer war in der Vergangenheit beim VfL Bad Berleburg, den Sportfreunden Birkelbach, dem TSV Aue-Wingeshausen sowie bei den Sportfreunden Edertal aktiv. Mit dem 30-jährigen Hemschlarer sieht sich der Verein gut für die Kreisliga B aufgestellt.

„Manuel suchte eine neue Herausforderung“, sagt Christopher Heiner, der aktuell als Pressesprecher fungiert, über den Wechsel, der beim Treffen der Mannschaft fix gemacht wurde – Foto von der Vertragsunterzeichnung inklusive. Im Rahmen der Zusammenkunft wurde außerdem der neue Trainer Boris Jonjic dem Team vorgestellt. Dies war zuvor wegen der Coronavirus-Pandemie nicht möglich.