FC Ebenau zu clever für kämpfende Dotzlarer

Der FC Ebenau hat seine Aufstiegsambitionen am gestrigen Mittwochabend untermauert und den Abstiegsbedrohten TuS Dotzlar mit 2:0 geschlagen.

Dabei entwickelte sich auf dem tiefen Hartplatz an der Schwarzenauer Mehrzweckhalle ein intensiv geführtes Fußballspiel, in dem die Gäste aus Dotzlar besser in die Partie fanden, sich jedoch führ ihren Aufwand nicht belohnten. Viel eher waren es die Hausherren vom FC Ebenau, die das erste mal eiskalt zuschlugen. Nach einem Eckstoß verlängerte Raimond Wolf das Spielgerät mit dem Kopf und traf, nach leichter Flugbahnveränderung, zum umjubelten 1:0 (18.).

„Durch unseren Ausfall am Sonntag war das erste Spiel direkt ein Derby. Da gibt es sicher dankbarere Aufgaben und Dotzlar hat sicher die ersten 20 Minuten das bessere Spiel gemacht. Durch das Tor haben wir Sicherheit gekriegt und danach besser gespielt“, urteilte Mario Julius, der bis zum Pausenpfiff jedoch keine weitere Torgelegenheiten in beiden Strafräumen sah.

Im zweiten Abschnitt legte der FCE dann einen engagierteren Start hin, doch die Mannen von Trainer Gerold Koch ließen sich nicht abschütteln. Viel eher übernahm der TuS das Heft des Handelns, hatte in der Folge aber Pech, dass der Ausgleich nicht fallen wollte.

Im Stile einer Spitzenmannschaft

Mitten in diese Drangphase stach der Aufstiegsaspirant von Ebenau erneut in Stile einer Spitzenmannschaft zu. Über mehrere Stationen gelangte Sven Grauel auf die Grundlinie und legte auf Rene Hausotte ab, der im Zentrum unbedrängt zur Entscheidung in der 73. Minute einschieben konnte. „Das war in Halbzeit zwei ein gutes, intensives Derby. Dotzlar hat uns richtig Paroli geboten und ich kann nicht verstehen, warum sie in der Tabelle so weit unten stehen“, lobte Julius den Kontrahenten, der sich von den warmen Worten jedoch nichts kaufen kann. Ebenau festigt damit seinen Platz im Spitzentrio.