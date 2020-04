Fecht-Saison vorzeitig beendet

Die Corona-Pandemie hat die laufende Saison im Fechtsport vorzeitig beendet: Im Zuge der staatlichen Maßnahmen setzt der Deutsche Fechter-Bund (DFB) alle Wettkämpfe zunächst bis zum 30. Juni vollständig aus, so dass der Leistungssport bis zum Saisonwechsel im Sommer keine Fortsetzung finden wird und die sicheren DM-Qualifikationen der Siegener Florettfechter jetzt ohne Folgen bleiben müssen.

„In dieser Saison wird es nun keine Bundes- und Landesmeisterschaften für unsere Athleten geben“, sagte Jahn-Trainer Frank Matzner zur aktuellen Situation. So wurden die für den 14./15. März in Düsseldorf angesetzten NRW-Meisterschaften schon wenige Tage vor dem bundeseinheitlichen Shutdown vom Veranstalter abgesagt und der Fechterbund reagierte dann umgehend mit Aussetzung sämtlicher Turniere und Lehrgänge auf absehbare Zeit.

Dies bedeutete, dass die Westfalenmeisterschaften am 28./29. März in Kirchlengern ebenfalls abgesagt wurden mussten und damit eine Titelverteidigung für die Nachwuchsfechter des TV Jahn Siegen nicht möglich ist. Nika Moskvitin und Maximilian Groß (beide U11) hatten 2019 den Titel geholt, das Team insgesamt wurde 13 Mal mit Medaillen dekoriert.

Der Saisonabbruch bedeutet gleichzeitig das Ende des gesamten Ranglistensystems in Westfalen.

Da die geplanten Deutschen Jugend-Meisterschaften entfallen, erübrigt sich eine Anpassung von Streichturnieren sowie die Ermittlung definitiver Ranglistenpositionen. Die derzeitigen Positionen der Akteure müssen soweit als vorläufig betrachtet werden.

Auf Grundlage der vom DFB für die Saison 2019/20 festgelegten allgemeinen Starterquoten, zusätzlichen Leistungsquoten sowie weiteren Startplätzen über die Bundesranglisten waren aber schon vor der Corona-Zäsur eine Handvoll Jahner Florettfechter für die DM. Über ausreichend Punkte verfügen und damit uneinholbar vorne auf der westfälischen Rangliste liegen die beiden Siegener Sophie Germann und Justus Faber im Jahrgang 2004 (U17). Beide waren sicher für die Deutschen Meisterschaften am 25./26 April in Cottbus qualifiziert.

Ein Trost bleibt

Darüber hinaus hätten Justus Faber und Lisa Hulvershorn an den Deutschen U20-Meisterschaften am 16./17. Mai in Bonn teilnehmen können. Für die U15-DM am 9./10. Mai in Moers hätte sich Elena Burt (Jahrgang 2006) sicher qualifiziert. Ebenso befindet sich Adriana Büdenbender (Jahrgang 2007) unter den westfälischen Qualifizierten für die U13-Titelkämpfe am 23./24. Mai in Düsseldorf.

Die amtierende Vize-Westfalenmeisterin Mia Böcking (Jahrgang 2007), die wegen einer Erkrankung im vergangenen Jahr ein wichtiges Punkteturnier verpasste, bei den jüngsten Qualifikationsturnieren im Frühjahr aber beste westfälische Florettfechterin ihrer Klasse war, lag ebenfalls aussichtsreich im Qualifikationsrennen für Düsseldorf.

Auch wenn sich der DFB und der Westfälische Fechter-Bund offiziell noch Nachholtermine für die abgesagten Meisterschaften in diesem Jahr vorbehalten, erscheint dies aus praktischer Sicht unmöglich und es dürfte schwierig genug sein, überhaupt eine funktionierende Saison 2020/21 für die Zeit nach den Sommerferien zu organisieren.

„Tröstlich bleibt allein, dass wir uns beim TV Jahn in diesem Frühjahr auf unserem bisherigen Leistungshöhepunkt befunden haben“, sagte Frank Matzner zur Situation.