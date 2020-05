Fitnessstudios: Mitglieder dürfen ohne Maske an die Geräte

Wittgenstein. In den Wittgensteiner Fitnessstudios geht es wieder los. Die Auflagen sind jedoch hoch – und nicht überall wird gleich am Montag geöffnet.

Ab Montag dürfen Fitnessstudios wieder öffnen, dies hat Ministerpräsident Armin Laschet am vergangenen Mittwoch bekanntgegeben. Die offiziellen, detaillierten Auflagen wurden allerdings erst in der Nacht zum Samstag bekanntgegeben, was die Studio-Betreiber am Wochenende vor große Herausforderungen stellte.

Zahl der Besucher ist begrenzt

Nicht wenige Besucher werden sich über eine Klarstellung in einer freuen, über die lange spekuliert wurde: Eine Maskenpflicht für Studiobesucher gibt es nicht. Die gilt „nur“ für die Mitarbeiter.

Auch sonst gibt es strenge Vorschriften, um das Risiko für die Übertragung von Viren zu minimieren. Weil die Zahl der Personen, die gleichzeitig trainieren dürfen, von der Größe der Fläche abhängt, begrenzen einige Betreiber die Trainingszeit und bieten deshalb Reservierungen an. Ein Beispiel ist das Pulsschlag-Fitnessstudio in Bad Berleburg: Die Zeit je Besucher ist auf 60 Minuten begrenzt, maximal 25 Personen können gleichzeitig an die Geräte. Empfohlen wird eine vorherige Reservierung und ein Trainingsbeginn zur vollen Stunde.

Was überall gilt: Kurse finden vorerst nicht statt. Duschen und Umkleiden sind bis auf die Schließfächer geschlossen, weshalb die Sportler bereits in Trainingskleidung und mit eigenem Handtuch erscheinen sollen. Der Abstand von 1,50 Metern zwischen Personen ist sowieso einzuhalten. Deshalb sind dort, wo Geräte zu dicht aneinanderstehen, einige Geräte gesperrt.

Neben dem Studio in Bad Berleburg öffnet auch das Studio Radioactiv in Bad Laasphe bereits heute wieder seine Pforten.

Monatsbeiträge entfallen

Der Fitnesspoint Pulverwald öffnet am Freitag und möchte bis dahin die Zeit für die Umsetzung der Schutzmaßnahmen und zur Schulung der Mitarbeiter gemäß der Schutzbestimmungen nutzen.

Die vernünftige Umsetzung der Vorschriften zur Sicherheit der Mitglieder habe Priorität, heißt es auf der Internetseite des Studios. „Für uns gilt: Nach und in der Krise sicher weitertrainieren können. Das ist unser Ziel.“ Die Mitglieder des Fitnesspoint Pulverwald mussten wegen der Schließung vom 17. März bis zum 15. Mai zwei Monatsbeiträge nicht zahlen.