FLVW will seine Vereine befragen

Der Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) lässt alle Vereine in der Frage nach einer Fortsetzung der Saison mitsprechen. Dies wurde am Donnerstagabend bei einer Videokonferenz mit allen ersten Vorsitzenden der 29 Kreise im Verbandsgebiet entschieden. An der Konferenz nahm auch der erste Vorsitzende des FLVW-Kreises Siegen-Wittgenstein, Marco Michel (Wilnsdorf), teil. Konkret heißt das: Der FLVW wird über sein Postfach sämtliche westfälischen Vereine zwischen vier Szenarien auswählen lassen, wie mit der zu etwa zwei Dritteln gespielten Saison weiter verfahren werden soll, falls die Spielzeit nicht wie ursprünglich geplant zu Ende geführt werden kann.



Besteht die Chance auf eine reguläre Beendigung der Saison?

Dass die Saison 2019/20 noch im Mai und Juni zu einem Ende gebracht werden kann, wird immer unwahrscheinlicher. „Wir sind von den politischen Entscheidungen abhängig“, erklärte der Kreisvorsitzende Marco Michel. „Gefühlsmäßig tut sich in diese Richtung aber nicht allzu viel“, glaubt auch Michel nicht unbedingt an eine reguläre Saisonfortsetzung in naher Zukunft.

Welche Szenarien gibt es?

Insgesamt werden den Vereinen vier Szenarien zur Verfügung gestellt, aus denen gewählt werden kann. Die Entscheidung liegt aber weiterhin Verband, es gehe nur darum, sich ein Meinungsbild der Klubs einzuholen, betont Michel. Auch muss die endgültige Lösung nicht genau eins dieser Szenarien sein. „Es ist auch vorstellbar, dass zwei Formen gemischt werden oder es eine weitere Möglichkeit gibt“, so Michel.

Für die Vereine gestalten sich die Szenarien wie folgt:

Annullierung: Die Saison wäre quasi nie gespielt worden. Alles auf wird wieder zurück auf null gesetzt, 2020/21 startet die Spielzeit mit den gleichen Ligen-Zusammensetzungen.

Abbruch 1: Der Stand der Hinrunde wird gewertet. Es gibt nur Aufsteiger, aber keine Absteiger.

Abbruch 2: Der jetzige Tabellenstand wird gewertet. Es gibt nur Aufsteiger, aber keine Absteiger.

Konservieren: Die Saison wird eingefroren und im Herbst mit dem momentanen Stand weitergespielt.



Welche Vor- und Nachteile haben die Szenarien?

Annullierung: Den Vereinen mit Aufstiegschancen wird der Gang in eine höhere Liga verbaut. Für die Teams, die kaum noch sportliche Chancen auf einen Verbleib in ihrer aktuellen Liga haben, wäre diese Möglichkeit die Rettung. Die Vereine würden allerdings ein komplettes Spieljahr verlieren.

Abbruch 1: Nimmt man die Hinrundentabelle als Maßstab, findet man in den meisten Fällen eine gerade Tabelle vor. Alle Mannschaften hätten einmal gegeneinander gespielt, das Tableau hätte so eine Aussagekraft. Dadurch, dass es keine Absteiger gibt, wären auch Vereine wie Bezirksligist Türk Geisweid, der in der Hinrunde nur drei Heimspiele hatte und in diesem Ranking auf einem Abstiegsplatz steht, nicht benachteiligt.

Abbruch 2: Wird der aktuelle Stand gewertet ergibt sich die Problematik, dass die Mannschaften oftmals eine verschiedene Anzahl an Spielen aufzuweisen haben. In der Kreisliga A sprang die SG Siegen-Giersberg so kurz vor Schluss an Klafeld-Geisweid vorbei auf Rang zwei, hat nun aber auch ein Spiel mehr absolviert und nur einen Punkt Vorsprung.

Konservieren: Ein Vorteil wäre, dass die Saison noch zu einem sportlichen Ende gebracht werden kann. Problematisch ist allerdings, dass die Mannschaften durch Spielerwechsel, berufliche Veränderungen und Karriereenden anders zusammengesetzt wären und so neue Voraussetzungen gegeben wären. Außerdem müsste auch die Saison 2020/21 nach hinten geschoben oder sogar gestrichen werden.



So denkt der Kreisvorsitzende

Der Kreisvorsitzende Marco Michel würde eine Wertung nach der Hinrundentabelle favorisieren. Foto: Florian Runte

„Wenn ich eine der Szenarien nehmen müsste, würde ich die Wertung nach der Hinrunde ankreuzen“, erklärt Michel. „Dann haben wir eine gerade Tabelle, in der alle Mannschaften gegeneinander gespielt haben.“ Auch wenn es natürlich Härtefälle geben würde. Die Saison bis in den Herbst zu verschieben hält Michel dagegen für die unwahrscheinlichste Variante.

So denken die Vereine

Für den TSV Weißtal würde sich bei einer Wertung der Hinrundentabelle plötzlich eine Landesliga-Chance ergeben, schließlich stand der TSV zur Halbzeit ganz oben. „Wir nehmen es so, wie es kommt“, erklärt Trainer Konstantin Volz sachlich. „Sicherlich wäre eine Hinrundenwertung eine faire Beurteilung, denn da hat jeder einmal Gegeneinander gespielt. Aber es täte mir auch für andere Mannschaften leid, die keine Möglichkeit bekämen, den Aufsteiger sportlich auszuspielen. Dazu könnte man sich über eine mehr oder weniger geschenkte Meisterschaft auch nicht so freuen“, so Volz weiter. Auch in der A-Kreisliga gibt es viele offene Fragen. Sowohl im Auf-, als auch im Abstiegskampf. Klafelds Trainer Steffen Öhm favorisiert die Hinrundentabelle als Wertung: „Ich denke mal, das wäre das Fairste in dieser Situation. Ich sage das ganz unabhängig, ob es uns zum Aufstieg beziehungsweise zur Relegation verhilft oder nicht. Mit der Hinrundentabelle hat man ein sauberes Bild, denn jeder hat einmal gegeneinander gespielt.“ Den Blick nach unten richten muss dagegen der TuS Deuz, der momentan auf einem Abstiegsplatz steht. Trainer Hendrik Stenschke hält dabei eine Saisonfortsetzung im Herbst für wenig sinnvoll. „Ich weiß auch nicht, wie man in so einem Fall mit den bereits getätigten Transfers umgehen sollte. Deswegen ist meine Meinung, dass man diese Saison annullieren sollte und im Spätsommer oder im Herbst wieder bei Null anfangen sollte“, so der Linienchef.

Diese Fragen sind noch offen

Viele Details sind noch nicht abschließend besprochen. Wie mit Relegationsspielen, zum Beispiel des Tabellenzweiten der A-Kreisliga gegen einen HSK-Vertreter, umgegangen wird, ist noch unklar. Hier seien alle Möglichkeit denkbar, meint Michel. Was mit Mannschaften passiert, die bereits zurückgezogen haben, ist ebenfalls noch nicht abschließend geklärt, auch wenn es eine klarere Tendenz gibt. „Die geht dahin, dass die Teams absteigen. Da bin ich auch auf Kreisebene ganz klar für“, erklärt Michel.