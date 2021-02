Footballer Tim Göckus muss lange auf zweite Saison warten

Marburg/Kreuztal. Kreuztaler in Diensten der Marburg Mercenaries hofft auf einen Start der GFL-Saison im Juni. Pandemie ließ 2020 keine Pflichtspiele zu

Knapp über 2 Millionen Menschen verfolgten allein in Deutschland am vergangenen Sonntag den Super Bowl. Rekord! Football wird hierzulande immer populärer. Doch während die amerikanische Profiliga NFL ihre Saison mit einem aufwändigen Hygienekonzept über die Bühne bekam und es lediglich zu einigen Spielverlegungen kam, ruht das Football-Ei in Deutschland nun schon über ein Jahr.

Vor etwas über einem Jahr berichteten wir von Tim Göckus, Footballspieler der Marburg Mercenaries in der GFL, der in seiner ersten Saison 2019 furios in die deutsche Football-Beletage startete und von seinen Teamkameraden zum Rookie of the Year, zum besten Neuling, gewählt wurde. Doch auf seine zweite Saison muss der Kreuztaler nun schon lange warten. „Vergangenes Jahr haben wir lange darauf gehofft, dass wir über den Sommer vielleicht noch eine Saison zustande bekommen. Viele Teams haben sich aber bereits vorab dazu entschlossen, nicht spielen zu wollen und im Endeffekt hat dann der Verband zusammen mit der GFL entschieden, dass es keine Spielzeit geben wird“, sagt Tim Göckus.

Testspielserie im Sommer

So ganz ohne Football musste Göckus aber nicht auskommen: „Im Sommer, als die Pandemie es zuließ, gab es so eine Art kleinen „Corona-Bowl“. Unsere zweite Mannschaft hat zusammen mit einigen anderen Teams einige Freundschaftsspiele untereinander absolviert. Wir waren mit ein paar Jungs aus der ersten Mannschaft auch dabei. Es tat einfach gut, mal wieder auf dem Feld zu stehen.“

Reguläre Pflichtspiele gab es also keine, doch dazu musste auch das Training umstrukturiert werden. Als im vergangenen Frühjahr der Lockdown Deutschland das erste Mal runterfahren ließ, haben sich die Footballer größtenteils im Home-Office fitgehalten. Nun steht in Deutschland abermals alles still und das in einer Phase, die für die Footballer von großer Bedeutung ist. „Normalerweise beginnt so ab Februar/März die intensivere Vorbereitung auf die neue Saison. Das ist natürlich jetzt nicht möglich, sodass wir viele Work-Outs machen, um zumindest eine Grundfitness zu halten“, so Tim Göckus. Er selbst hat über die vergangene Monate reagiert und hat sich in Eigeninitiative ein kleines Fitnessstudio zuhause eingerichtet. „Als die Fitnessstudios wieder schließen mussten, habe ich mit der Unterstützung meiner Familie einen Fitnessbereich zuhause aufbauen können. Einige Geräte habe ich neu angeschafft, andere ausgeliehen“, beschreibt Tim Göckus seine neue Trainingsmöglichkeit.

Vom neuem Head Coach begeistert

Nun heißt es warten, bis die Möglichkeit besteht, wieder am Platz trainieren zu können, um damit wieder footballspezifische Einheiten zu absolvieren. Die Marburg Mercenaries haben jedenfalls schon einige Vorkehrungen für die neue Spielzeit getroffen. Die Imports, Spieler die aus dem Ausland, oftmals der USA, geholt werden, sind schon da. Neben den Online-Trainingsmethoden, treffen sich die einzelne Mannschaftsbereiche auch für Video-Konferenzen. „Dort besprechen wir dann taktische Inhalte und gehen ein bisschen durch das Playbook. Das ist bei uns Defense-Spielern zum Glück nicht so umfangreich wie bei der Offense“, sagt Tim Göckus. Geplant wird aktuell mit einem Saisonstart am 6. Juni. Erster Gegner im heimischen Georg-Gassmann-Stadion sind dort die Allgäu Comets. Es wird dann auch das erste Spiel des neuen Head Coachs Joseph Tricario sein. Tricario übernahm das Amt bereits 2020, musste aber im vergangenen Jahr aufgrund der Pandemie auf sein Debüt in der GFL verzichten.

Tim Göckus ist von dem neuen Coach bisher sehr beeindruckt: „Er bringt ungemein viel Erfahrung mit und ist ein ausgesprochener Defense-Experte. Ich bin mir sicher, dass ich von ihm noch sehr viel lernen werde und freue mich darauf, wenn ich endlich unter ihm auf dem Platz stehen kann.“ Lernen ist ein gutes Stichwort. Das versucht Göckus auch mit den Videotapes aus der Saison 2019. "Alle unsere Spiele sind über eine Plattform zugänglich. So kann man zumindest etwas seine eigene Spielweise rekapitulieren und analysieren", sagt der ehemalige Sentinels-Spieler. Und dennoch kann es Göckus kaum erwarten, wenn er im Juni hoffentlich wieder auf dem Feld "tacklen" kann.