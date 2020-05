Fortuna Freudenberg baut den Mädchenfußball aus

Freudenberg. Die Fußball-B1-Juniorinnen des SV Fortuna Freudenberg spielen seit vergangenem Sommer in der Regionalliga West, Deutschlands zweithöchster Spielklasse für diese Altersklasse. Zum Abbruch der Saison 2019/2020 lag die Mannschaft auf Platz neun und damit außerhalb der Abstiegsplätze – wenn auch knapp.

Dies ist ein herausragender Erfolg, auf dem sich bei den Fleckern aber niemand ausruhen kann und auch nicht möchte. Um langfristig erfolgreich zu sein und den Mädchenfußball weiter zu fördern, geht man bei der Fortuna nun neue Wege und stellt sich breiter auf. Eine der ersten Amtshandlungen war die Installierung eines sportlichen Leiters, der sich um die organisatorischen Dinge im Freudenberger Mädchenfußball kümmert. Diesen neuen Posten übernimmt Erik Schöbel (52), der bisher zusammen mit Mareike Schildt und Sebastian Schirdewahn Teil des Trainertrios der B1-Juniorinnen war.

Neue Mannschaften in Planung

Erik Schöbel wird sich künftig um die Organisation des gesamten Mädchenbereichs sowie um das Scouting von talentierten Nachwuchsspielerinnen kümmern. Dabei legt die Fortuna in Zukunft vor allem auch wieder verstärkt einen Fokus auf die jüngeren und jüngsten Spielerinnen. So möchten die Freudenbergerinnen ab der kommenden Saison wieder eine D-Juniorinnen-Mannschaft für die Jahrgänge 2008 bis 2011 stellen. Darüber hinaus wird das Angebot auch um ein neues Format für die Mädchen im F- und Bambini-Bereich (Jahrgänge 2012 bis 2014/2015) erweitert.

Erik Schöbel ist der neue sportliche Leiter für den Mädchenfußball beim SV Fortuna Freudenberg. Foto: verein

„Derzeit gehen gerade im D- und E-Jugendbereich zu viele Spielerinnen verloren, die mit den Jungs oft nicht mithalten können, kaum Spielzeit erhalten und dann aus Frust mit dem Fußball aufhören. Bei uns sollen sie aber mit anderen Mädchen auf dem gleichen Level spielen und so behutsam an den Mädchen- und Frauenfußball herangeführt werden“, stellt Erik Schöbel seine Planungen vor.

Auch eine B2-Juniorinnen-Mannschaft (Jahrgang 2004 bis 2007) soll zur kommenden Saison wieder in Freudenberg gemeldet werden. So sollen vor allem die jüngeren Jahrgänge, die gerade aus der D-Jugend kommen, behutsam für höhere Aufgaben ausgebildet werden.

Junges Team in der Regionalliga

Dass die Fortuna auf junge Spielerinnen setzt, hat sie in dieser Saison schon bewiesen. So schafften unter anderem Emilia Bald (junger C-Jugend-Jahrgang) und Torhüterin Lina Brügemannskemper (älterer D-Jugend-Jahrgang) den Sprung in den B1-Kader und machten die Fleckerinnen damit zu einer der jüngsten Mannschaften der Regionalliga.

„Wir wollen das alles behutsam aufbauen und den Mädchen Zeit für eine gute Entwicklung geben. Vor allem wollen wir den Spaß aufrechterhalten und verhindern, dass die Mädchen mit dem Fußball aufhören“, erklärt Erik Schöbel.