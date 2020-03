Frühes Čovic-Rot - TuS Erndtebrück unterliegt mit 0:2

Es sollte endlich der erste Sieg unter Trainer Michel Müller werden, wurde aber eine herbe Enttäuschung. Der TuS Erndtebrück unterlag Westfalia Rhynern im Nachholspiel der Fußball-Oberliga mit 0:2 (0:1) und bleibt damit weiter als Tabellenvorletzter auf einem Abstiegsplatz.

Erndtebrück fand von Beginn an überhaupt nicht ins Spiel und verteidigte zu nachlässig, körperlos, beinahe ängstlich. Rhynern kam einfach vors Tor und zu Abschlüssen. Die Westfalia verzeichnete durch Lennart Kleine, der nur knapp an einer Hereingabe vorbeirutschte, die erste große Torchance. Der TuS wusste sich in den ersten Minuten nur mit langen Bällen zu helfen, mit denen die sicher stehenden Gäste aber nicht ansatzweise in Bedrängnis zu bringen waren.

In der 13. Minute mündete das schwache Spiel der Erndtebrücker in eine fatale Situation. Mehmedalija Čović sah sich 20 Meter vor dem Tor zu einem Foul gezwungen, dennoch brachte Rhynern den Ball im Tor unter. Das Erndtebrücker Glück: Schiedsrichter Moritz Petereit hatte klar schon vor dem Schuss abgepfiffen. Das Erndtebrücker Pech: Der Unparteiische zückte die Rote Karte wegen Notbremse – eine harte Entscheidung, da zwei weitere Erndtebrücker auf gleicher Höhe für ein Eingreifen bereit standen.

Sven Engelke ersetzt Abbas Attiee

Mit 77 Minuten Unterzahl vor Augen zogen sich die Erndtebrücker noch tiefer ins letzte Drittel zurück, brachten mit Sven Engelke für Abbas Attiee einen neuen Verteidiger und rührten Beton an – und das gar nicht schlecht. Lange Zeit verbuchte Rhynern nur noch eine Chance durch Kleine, die TuS-Torwart Niklas Knopf jedoch vereitelte. Er segelte jedoch in der 45. Minute an einer Ecke vorbei, sodass Tim Neumann ins leere Tor köpfen konnte – 1:0 für Rhynern.

Schrecksekunde um Haluk Arslan

So unglücklich, wie die erste Halbzeit endete, ging die zweite los. Erst schied Mohamed Aslan verletzungsbedingt aus. Er knallte in einem Luftduell mit dem Kopf eines Gegenspielers zusammen, blieb zunächst bewusstlos liegen – konnte aber dann mit einem gehörigen Brummschädel und etwas Unterstützung zumindest ohne Trage den Platz verlassen. Zwei Minuten später gab es das 0:2. Rhynerns Leon Gensicke hatte nach einem verlängerten Einwurf am Fünfmeterraum noch die Zeit, sich für den Torschuss zu drehen.

Auch danach blieb es absolut einseitig. Das Erndtebrücker Spiel war so trostlos wie der kalte Nieselregen – bis auf eine gute Chance von Erlon Sallauka passierte nach vorne überhaupt nichts. Westfalia Rhynern verteidigte diszipliniert, verwaltete souverän – und Erndtebrück betrieb zumindest erfolgreich Schadensbegrenzung.

Gedenkminute für Wetter und Walter

Das Spiel ging übrigens mit zehn Minuten Verspätung los, da der Westfalia-Betreuer mit dem Trikotkoffer auf dem Weg nach Erndtebrück im Stau stand.

Die Zeit für eine Schweigeminute nahmen sich die Beteiligten dennoch: Vor dem Anpfiff gedachte der TuS seinen verstorbenen Mitgliedern Herbert Wetter und Dieter Walter, die als Trainer, Betreuer und in anderen Funktionen zu den guten Seelen des Vereins zählten.