FSV Frankfurt besiegt den Titelverteidiger

Der FSV Frankfurt entzaubert Vorjahressieger FV Wiehl im Finale des 29. Anti-Drogen-Fußball-Turniers „Zoff dem Stoff“ in der neuen Giersberg-Sporthalle. Mit 4:0 setzten sich die U15-Kicker vom Bornheimer Hang gegen die Bergischen durch. Im Team aus der Main-Metropole standen mit Belal Dashti und Leon Park auch der beste Torhüter und der beste Torschütze (zehn Treffer) des Turniers. Dafür durfte sich der Wiehler Ferdinand Krüger mit dem Prädikat „Bester Turnierspieler“ schmücken.

Die 29. Auflage des Traditionsturniers, für dessen Ausrichtung der FC Eiserfeld einmal mehr großen organisatorischen Aufwand betreiben musste („Es waren wieder Dutzende fleißige Helfer unermüdlich im Einsatz, dafür ein herzliches Dankeschön“, so Turnierleiter Maik Otto), sah neben der Wiehler Final-Niederlage auch das frühe Aus des Vorjahresfinalisten TSV Weißtal. Die Jungs aus Gernsdorf und Rudersdorf mussten nach der Vorrunde die Koffer packen.

Drei Siegerländer Teams früh raus

Eiin Schicksal, das sie mit den weiteren Siegerländer Teilnehmern SuS Niederschelden, Fortuna Freudennberg und Gastgeber JSG Eiserfeld-Eisern teilten. Dafür aber zogen die SG Siegen-Giersberg und Sportfreunde Siegen in die Zwischenrunde ein. Die Sportfreunde hatten in ihrer Vorrundengruppe dem späteren Turniersieger ein Remis abgetrotzt, mussten dann aber in der Zwischenrunde nach einem 0:3 gegen Wiehl mit Rang zwei und letztlich mit dem Spiel um Rang drei Vorlieb nehnen. Das verloren sie dann knapp mit 3:4 gegen Fortuna Köln. Die Jungs vom Sender verloren beide Zwischenrundenspiele, freuten sich aber auch über den sechsten Rang.

Junge Turner glänzen

Neben dem Fußball kommt das Randgeschehen auf dem Giersberg traditionell nicht zu kurz. So war vor allem der Auftritt des Kunstturn-Nachwuchses der SKV ein Hingucker. Als die Fußballer erfuhren, dass die Jungs aus Dreis-Tiefenbach bis zu 14 Stunden pro Woche an den Geräten trainieren, bliesen sie doch gewaltig die Wangen auf. Eine solche Trainingswoche kennen die Kicker nun doch nicht.

Karnevalistischen Schwung brachten die „Roten Funken“ aus Belmicke im Nachbarkreis Olpe mit ihrer tänzerischen Darbietung ins dem närrischen Treiben eher abgeneigten Siegerland. Die Kickboxer und Ju-Jutsu-Fighter der Siegerländer Judovereinigung glänzten zudem mit ihren ausgefeilten Selbstverteidigungs-Techniken.

Der Vorsitzende des FC Eiserfeld, Michael Krämer, zeichnet die Sportfreunde Siegen für den vierten Platz aus Foto: lutz großmann

Die Spielpausen, die praktisch seit dem ersten Tag der Turniergeschichte mit sportlichen Leckerbissen abseits des Fußballs gefüllt werden, werden auch Bestandteil der 30. Veranstaltung im nächsten Jahr sein. Maik Otto mochte zwar noch nichts vorweg nehmen, doch ließ er anklingen, dass der FC Eiserfeld in der Veranstalter-Gemeinschaft mit der Kreis-Polizeibehörde und der AOK Nordwest für den „runden Geburtstag“ von „Zoff dem Stoff“ so einiges an Überraschungen aus dem Köcher ziehen werde. „Wir haben hier immerhin das älteste ,Zoff-dem-Stoff-Turnier’ in Deutschland, da müssen wir uns schon was einfallen lassen“, so der Turnierleiter nach einem anstrengenden Turnier-Wochenende.

Und natürlich werden sie dann auch alle wieder dabei sein. Die vielen helfenden Hände aus dem Verein, die die Dutzenden Kuchen und Torten backen und formen, die in der kleinen Küche Würstchen und belegte Brötchen bereit halten, die (natürlich) alkoholfreien Getränke anbieten. Nicht zu vergessen die Sanitäter des Roten Kreuzes, die glücklicherweise ein geruhsames Wochenende ohne ernstliche Verletzungen der jungen Kicker auf dem Giersberg verbrachten. Ein Verdienst der umsichtig leitenden Unparteiischen Patrick Nickel (SV Setzen, Sebastian Langel (VfB Wilden), Benedikt Schneider (Siegener SC)und Furkan Bicakci (Gurbetspor Burbach).

Also rundum eine runde Sache, diese 2020er-Auflage des Anti-Drogen-Turniers.