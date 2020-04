Fünf mit der Lizenz zum Toreschießen

Mit ihrer Lizenz zum Toreschießen gehören sie zu den Besten ihres Fachs. Zwar nicht auf der ganz großen Fußballbühne, aber in der Bezirksliga 5. Für ihre Vereine werden sie so Woche für Woche zu Erfolgsgaranten: Die fünf besten Torjäger der Liga.

Vedat Vural (17 Tore)

Flink und dribbelstark: Attendorns Top-Torjäger Vedat Vural. Foto: martin droste

Bis zum 8. März war es die Saison des Vedat Vural. Der 21-jährige Stürmer des SV 04 Attendorn leitete an besagtem Sonntag, dem 20. und vorerst letzten Spieltag, mit seinem 17. Saisontreffer den 3:0-Heimsieg seines SV04 gegen Verfolger TSV Weißtal ein und schoss die Hansestädter damit zum ersten Mal in dieser Spielzeit an die Tabellenspitze. Mit Jerome König (12 Treffer) bildet Vural das torgefährlichste Offensivduo der Bezirksliga 5. Der junge Angreifer ist ein Attendorner Eigengewächs und kehrte vor drei Jahren aus der A-Jugend des FC Iserlohn ins Hansastadion zurück. Dort traf Vedat Vural einen „alten Bekannten“. Sein Vater steht bei den 04-Heimspielen meist hinter dem Würstchenstand.

Der Filius ist in dieser Saison endlich weitgehend verletzungsfrei. Er ist lauffreudig, arbeitet viel nach hinten und holt sich die Bälle aus dem Mittelfeld. Ein klassischer „Neuner“ ist Vedat Vural dabei nicht, obwohl der Torjäger die Nummer 9 trägt. Meistens kommt der 21-jährige im SV 04-Trikot über die linke Angriffsseite.

Pascal Jüngst (15 Tore)

Im Schatten von Attendorns Vural hat es sich Pascal Jüngst gemütlich gemacht. Der Angreifer des 1. FC Türk Geisweid, der diese Statistik zwischenzeitlich auch anführte, erzielte 15 Buden und stand dabei genauso oft wie sein Sauerländer Pendant auf dem Platz. „Wenn man die Spiele Revue passieren lässt, hätten es locker zehn Tore mehr sein können“, sagt der 25-Jährige, der auf eine bewegte Vergangenheit im Siegerland zurückblickt. Mit seinem aktuellen Verein kämpft Jüngst um den Klassenerhalt und war zugleich für fast genau die Hälfte aller Tore des Aufsteigers verantwortlich. Der Geisweider strebt die Torjägerkrone an: „Ich habe mir selbst die Marke von 30 Toren als persönliches Ziel gesetzt.“ Mit Cristiano Ronaldo zum Vorbild arbeitet Pascal Jüngst eifrig im Training und legt Sondereinheiten ein. Entscheidend ist aber die Unterstützung durch seine Kameraden in der Mannschaft, in der er einen sehr guten Stand hat.

In der Aufstiegsrelegation verwandelt Jüngst einen wichtigen Elfmeter. Foto: Rene Traut

Großen Anteil am Aufstieg

Der Freistoß-Spezialist - mehr als eine Handvoll Tore erzielte er durch „ruhende Bälle“ aus der Distanz - hatte maßgeblichen Anteil daran, dass Türk Geisweid überhaupt in der Bezirksliga angekommen. Sagenhafte 39 Tore steuerte Jüngst, der nach den Stationen SV Rothemühle und FC Kreuztal vor zwei Jahren hier anheuerte, zum Aufstieg bei und verpasste nur knapp die von ihm selbst angestrebten 40. Die Vielseitigkeit in der Offensive ist eine weitere Stärke. „Ich komme gerne mit viel Tempo über die Außen“, erklärt Jüngst. Zu den Qualitäten eines modernen Stürmer zählt er auch die defensive Arbeit, die er bei Kollegen wie Lars Schardt bewundert. „Mir liegt es nicht. Aber zum Komplettpaket zählt es neben der Torgeilheit auch dem Team zu helfen“, erklärt der in Erndtebrück aufgewachsene Fußballer.

Pascal Jüngst bleibt ehrgeizig, sollte die Saison nach der Pandemie fortgesetzt werden: „Die Mannschaft und der Klassenerhalt stehen an erster Stelle. Aber am Ende möchte ich auch in der Torjägerliste wieder oben stehen. Das wird angesichts der Konkurrenz nicht leicht.“

Enrico Balijaj (14 Tore)

Kaum zu halten: Enrico Balijaj vom SV Ottfingen. Foto: meinolf Wagner

Die dritte Position auf dem Podest teilen sich gleich drei Akteure, deren zwei je einem Spitzenteam der Bezirksliga angehörig sind. Einzige Gemeinsamkeit: Sie alle erzielten 14 Saisontore. Enrico Balijaj vom SV Ottfingen besitzt in der Rangliste dabei die meiste Erfahrung auf höherklassigem Niveau. Für den 1. FC Kaan-Marienborn lief Balijaj bereits in der Westfalen- und Oberliga auf. Zudem ist der Sohn von Neunkirchens Trainer Isni Balijaj, anders als die meisten seiner Konkurrenten, im Mittelfeld zuhause und hat seine Treffermarke im Vergleich zum Vorjahr, als er 11 Tore erzielte, bereits gesteigert.

Lars Schardt (14 Tore)

In höhere Sphären zieht es bald auch Lars Schardt vom TSV Weißtal. Der 23-jährige Angreifer wechselt zum TuS Erndtebrück und nutzt nach sieben Jahren in Gernsdorf seine Chance, um auf höherem Niveau zu kicken. Sein Talent stellte er oft unter Beweis. Schardts Erfolgsrezept: Ein starker Rückhalt und feiner Torriecher. „Es ist wichtig, eine intakte Mannschaft hinter dir zu haben, die dich füttert und weiß, deine Fähigkeiten einzusetzen“, bringt es der Weißtaler Schlüsselspieler auf einen Nenner. Für den quirligen Stürmer stehen aktuell 14 Tore und rund ein Dutzend Vorlagen zu Buche. Darunter auch ein lupenreiner Hattrick mit Traumtoren. Auch in den vorherigen Spielzeiten galt er beim TSV als „Tormaschine“, schoss 19, 17 und dann 16 „Dinger“.

Lars Schardt (rechts) bejubelt mit seinen Teamkollegen einen seiner vielen Treffer. Foto: Jürgen Kirsch

Vor vier Jahren gelangen dem Siegener sogar 35 Treffer, die seinem Verein zur Kreisliga-Meisterschaft und dem Aufstieg verhalfen. Beeindruckende Zahlen, die die „Nummer neun“ der „Schneeweißen“ so erklärt: „Auf meiner Position versuche ich immer zu 100 Prozent Gas zu geben, heiß auf Tore zu sein und der Mannschaft durch meine Akzente zu helfen, um danach mit ihr zusammen den Sieg feiern zu können“, lautet Schardts Devise. Als „Teamplayer“ misst er den Torjäger-Statistiken kaum Bedeutung zu. „Falls ich in diesem Ranking am Ende oben stehe, ist das eine schöne Sache. Aber ich stecke mir hierfür keine Ziele. Es reizt mich mehr, Bock auf Fußball zu haben, um mit der Mannschaft die Spiele gewinnen zu können“, betont Schardt.

Lukas Weber (14 Tore)

Noch länger hält Lukas Weber dem FC Eiserfeld die Treue. Das „Eigengewächs“ ist schon seit dem Bambini-Alter im Helsbachtal aktiv und reifte in der Ära von Andreas Maier zur Stammkraft bei den Senioren. Weber war Teil der Eiserfelder Mannschaft, die ein Jahr den Weißtalern in die Bezirksliga aufstieg und ihr A-Liga-Meisterstück machte.

Große Lücken geschlossen

„Ich bin eigentlich gelernter Zehner“, lacht der 23-Jährige. Durch seine technische Versiertheit ließ man Weber gelegentlich auf der „Neuner“-Position spielen. „Da bin ich quasi rein gerutscht“, beschreibt er die Entwicklung. Nach den Abgängen von Marc Steffen Freund und im vergangenen Sommer dann Ruben Balthasar musste eine Lücke im Angriff des FCE-Teams von Neu-Coach Jan Fünfsinn, geschlossen werden. Lukas Weber entpuppte sich im Laufe der Saison als der geeignete Mann dafür. „Wir versuchen seit dieser Saison anders aufzutreten. Mit mehr Kombinationen und Flexibilität nach vorne. Also richtig Fußball zu spielen statt auf den Gegner zu reagieren. Das kommt mir entgegen“, fühlt sich Weber in seiner Rolle inzwischen wohl. So kommt auch seine Stärke in den Eins-gegen-Eins-Duell zur Geltung.

Nur schwer vom Ball zu trennen: Lukas Weber (rechts) vom FC Eiserfeld. Foto: Rene Traut

Das Balthasar-Erbe hat er nun angetreten und dies fällt dank der Kameradschaft in Eiserfeld nicht schwer. „Wir sind eine super Gemeinschaft. Alle Tore habe ich zu 100 Prozent der Mannschaft zu verdanken“, so Weber, der sich auf dem Platz auch als Führungspersönlichkeit sieht. „Da ich schon seit meiner Kindheit im Verein bin, sehe ich darin auch meine Aufgabe und denke, dass ich trotz meines meines noch jungen Alters Autorität ausstrahle“, erklärt der Eiserfelder, der gerne noch viele weitere Male mit seinem Team jubeln möchte.