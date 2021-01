Fußball: A-Kreisligist FC Kreuztal verliert zwei Spieler

Siegerland. Der FC Kreuztal muss zur neuen Saison zwei Spieler an BW Hillmicke abgeben. Neuigkeiten gibt es auch beim TSV Weißtal.

- Nachdem das Trainerteam um Bastian Schildt und fast der komplette Kader seine Zusage gegeben hat, wechseln Maximilian Welk und Ivan Kedr für die Saison 2021/22 vom A-Kreisligisten FC Kreuztal zum B-Kreisligisten SV Blau-Weiß Hillmicke an den Fockenberg. Der stellvertretende Vorsitzende Patrick Weber freut sich über die Zusagen: ,,Wir wollten uns punktuell verstärken. Das ist uns mit Maximilian und Ivan gelungen. Außerdem befinden wir uns noch mit weiteren Spielern in Kontakt.‘‘ "Maxi ist mein Wunschspieler für das zentrale Mittelfeld. Er bringt trotz seiner 22 Jahre eine enorme Qualität und Erfahrung mit. Mit Ivan gewinnen wir einen Defensivallrounder hinzu, der unser Niveau in der Abwehr nochmal steigert und mir mehr Flexibilität in der taktischen Grundordnung gibt", so Bastian Schildt.

Bernard Krasniqi setzt Arbeit fort

Nachdem der neue Trainer für die Landesliga-Mannschaft des TSV Weißtal gefunden werden konnte, hat der Sportliche Leiter Stefan Dax Nägel mit Köpfen gemacht und Bernard Krasniqi für ein weiteres Jahr als Trainer der zweiten Mannschaft an den Verein binden können. Er geht damit in seine dritte Saison am Henneberg und liegt zurzeit aussichtsreich auf dem zweiten Platz in der Kreisliga B2. Der ehemalige Oberliga-Spieler hat sich ambitionierte Ziele gesetzt und ist froh, dass der Weg auch in der kommenden Saison weitergeht: „Wir sind aktuell gut im Rennen, wobei bei der jungen Mannschaft teilweise noch die Konstanz fehlte. Nach dem Lockdown wollen wir unseren Weg fortsetzen und uns in der Spitzengruppe festsetzen. Vielleicht gelingt mit etwas Glück ja sogar der große Wurf."

ASC 09 Dortmund plant

Oberligist ASC 09 Dortmund plant während der Corona-Zwangspause fleißig die neue Saison. Neben etlichen Vertragsverlängerungen präsentierte der ASC nun auch einen Zugang: Einen Profi aus Griechenland. Stürmer Filippos Selkos (21) stand bis zum vergangenen Sommer beim griechischen Profiklub Panionios Athen unter Vertrag. Auf einen Einsatz wartete Selkos jedoch vergeblich. Nun unterschrieb der in Castrop-Rauxel geborene und beim Hombrucher SV sowie SC Paderborn ausgebildete Selkos einen Vertrag beim ASC Dortmund und ist ab sofort spielberechtigt. Derweil haben Luis Weiß und Julian Franke ihre Verträge für die Saison 2021/2022 verlängert.