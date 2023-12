Fußball als Geschenk verstehen: der spielende Mensch

In der Kolumne „Pass in die Gasse“ befasst sich der freie Journalist Heiko Rothenpieler mit aktuellen Entwicklungen in der Welt des „großen“ und „kleinen“ Fußballs.

An Heiligabend duellierten sich in Großbritannien die Wolverhampton Wanderers und der FC Chelsea (2:1) sowie Motherwell und die Rangers (0:2), ehe dann am zweiten Weihnachtstag, dem „Boxing Day“, im weiten britischen Rund (und übrigens auch in Belgiens erster Liga) angepfiffen wurde. Im Königreich geht die Tradition bis ins 19. Jahrhundert zurück, als Angestellte an Höfen und in Fabriken eine weihnachtliche Geschenk-Box von ihren Bossen bekamen.

Diese Geste breitete sich auch auf andere gesellschaftliche Felder aus, unter anderem auf die des Fußballs. So bekamen Fußballfans, die an Weihnachten arbeiteten, Unterhaltung geschenkt – erstmals im Jahr 1860, als sich der FC Sheffield und der FC Hallam per Derby und noch ohne Abseitsregel abgrätschten.

Heute wird der „Boxing Day“ in Großbritannien ob seines zeitgemäßen Daseins und des überfüllten Spielplans heiß diskutiert. Dabei sollte der Gedanke daran, Fußball als Geschenk und nicht als Gelddruckmaschine zu verstehen, gerade jetzt sinnstiftend fortleben. Per Definition ist ein Geschenk schließlich ein ethisches Gut, das Wohlbefinden, Freude und Dankbarkeit auslöst.

Im Amateurbereich hat man allerdings häufig das Gefühl, dass viele Aktive Fußball nicht mehr als Geschenk, sondern als Druckpunkt im Terminkalender sehen. Manch einer muss (!) zum Training, andere müssen (!) zum Spiel am Sonntag überredet werden. Wenn schon das Spielen als lästig, ja gar als zeitlich ungünstig angesehen wird und kein Geschenk mehr sein kann – wo kommen wir als Individuen dann hin?

