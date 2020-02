Fußball-Bezirksliga 5: Spannende Monate sind garantiert

Für Gianluca Vernillo (Mitte) vom SuS Niederschelden geht die Reise am Sonntag zu Spitzenreiter SV Ottfingen. während die Weißtaler Tim Hofius (l.) und Daniel Singhateh gegen Plettenberg eröffnen.

Am Sonntag steht der erste komplette Spieltag in der Fußball-Bezirksliga 5 auf dem Programm. Hier gibt es alle Infos vor dem Anpfiff.

Siegerland. Für Sonntag ist zwar wieder ein Sturm vorhergesagt, doch da eine Rückkehr von „Sabine“ nicht zu befürchten ist, steht auch dem ersten kompletten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga 5 in diesem Jahr nichts im Weg. Wir schauen vor der ersten Punktevergabe 2020 auf die Liga.

Die Ausgangslage

Weil das für vergangenen Sonntag angesetzte Nachholspiel zwischen dem FC Eiserfeld und dem SV Germania Salchendorf wegen des Orkantiefs „Sabine“ kurzfristig erneut abgesagt werden musste, präsentiert sich vor dem Re-Start die Tabelle in leichter Schieflage.

Das Aufstiegsrennen

36, 35, 34, 33 – auf den vorderen Plätzen ist es nach 16 Spieltagen ähnlich eng wie in der Bundesliga, dürfte also zumindest vorerst für jede Menge Spannung gesorgt sein. Allerdings haben Spitzenreiter SV Ottfingen (36) und der erste Verfolger TSV Weißtal (35) bereits 16 Spiele absolviert, der Kiersper SC (34) und der SV 04 Attendorn (33) erst 15. Und hinter diesem Quintett lauert der SV Germania Salchendorf mit 30 Zählern und 15 Begegnungen. Dieses Sextett wird den direkten Aufsteiger und den Teilnehmer an der Relegationsrunde unter sich ausmachen.

Der Abstiegskampf

Weil die Staffel 5 nur 15 Mannschaften umfasst, müssen am Saisonende auch „nur“ noch der Rang-15. und Rang-14. absteigen. Diese beiden kritischen Plätze belegen zurzeit die Ex-Landesligisten FC Altenhof und TuS Plettenberg, die jedoch keineswegs abgehängt sind.

Fabian Külgen (links) spielt mit dem FC Eiserfeld am Sonntag gegen Rüblinghausen. Tim Zimmermann (am Ball) ist mit der SpVgg. Neunkirchen spielfrei. Foto: Rene Traut

Nur einen Punkt vor dem ersten Abstiegsplatz steht die SpVgg. Neunkirchen, weitere zwei Zähler mehr auf dem Konto hat der 1. FC Türk Geisweid. Mit jeweils 18 Punkten darf sich auch das Trio SuS Niederschelden, SC Listernohl-WL und FC Eiserfeld noch keineswegs sicher fühlen, wobei der FCE noch eine Partie mehr auszutragen hat. Und alle drei Mannschaften haben den Vorteil einer recht guten Tordifferenz, die bei Punktgleichheit entscheidet.

Die Aufsteiger

Alle drei stehen vor Wiederaufnahme des Punktspielbetriebs über dem Strich. Die größten Sorgen muss man sich bei der SpVgg. Neunkirchen machen. Der Meister der Kreisliga A Siegen-Wittgenstein aus der Vorsaison leidet bis jetzt vor allem unter seiner Auswärtsschwäche und muss von den zwölf ausstehenden Partien sieben auf fremdem Platz bestreiten. Der Kader von Isni Balijaj ist durch Leo Poletan bereichert worden. Der Linksaußen kehrt von der SpVg. Olpe ins Südsiegerland zurück. Beim Landesligisten hatte er wenig Spielanteile. Abzuwarten bleibt, wie sich bei den Au-Kickern der verspätete Saisoneinstieg am 1. März bemerkbar macht.

Der leicht besser positionierte 1. FC Türk Geisweid dagegen kann zehn seiner zwölf Spiele auf eigenem Platz austragen. Der Grund: Die Spielstätte im Oberen Leimbachtal standen fast die gesamte Hinrunde nicht zur Verfügung. Diesen vermeintlichen Vorteil will der Vize-Meister aus Siegen-Wittgenstein nutzen, um sich nicht nur in der Liga zu halten, sondern sich nach eigenem Bekunden noch ins Mittelfeld zu schieben. Genau dort hält sich mit RW Hünsborn II der dritte Aufsteiger auf. Die Kicker vom Löffelberg haben bislang eine prima Saison absolviert.

Die Trainer

Im bisherigen Saisonverlauf hat nur der TuS Plettenberg auf ein anderes Pferd gesetzt. Kosta Michailidis musste nach acht punktlosen Spielen seinen Hut nehmen. Für ihn kehrte Ex-Profi Uwe Helmes aus Alchen nach Böddinghausen und auch (bescheidener) Erfolg zurück.

Die Prognose

Der Blick in die Glaskugel ist angesichts der knappen Abstände oben wie unten nebulös. Nach dem letzten Spieltag am 24. Mai wird aber der aufgrund seines guten Kaders als Top-Favorit gehandelte SV Ottfingen ganz oben stehen. Auf die Relegation darf sich der TSV Weißtal einstellen, der zwar spielerisch nicht die beste Mannschaft hat, aber durch enormen Teamgeist glänzt. In den sauren Abstiegs-Apfel werden der TuS Plettenberg und die SpVgg. Neunkirchen beißen müssen.

Gut möglich, dass Entscheidungen aber erst am letzten Spieltag, an dem der SC LWL 05 zuschauen muss, fallen. Deshalb hier zur Orientierung mal die Paarungen:

VfR Rüblinghausen - FC Eiserfeld

Germ. Salchendorf - F. Freudenberg

1. FC Türk Geisweid - SV Ottfingen

TSV Weißtal - RW Hünsborn II

FC Altenhof - SpVgg. Neunkirchen

SuS Niederschelden - Kiersper SC

TuS Plettenberg - SV 04 Attendorn