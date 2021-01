Fußball: Gerüchte um Wechsel von Sven Michel

Paderborn/Alchen. Union-Manager Oliver Ruhnert dementiert allerdings das Interesse an einer sofortigen Verpflichtung des Alchener Stürmers Sven Michel.

Kehrt Sven Michel in die 1. Fußball-Bundesliga zurück? Jedenfalls hielten sich in den vergangenen Tagen hartnäckige Gerüchte, nach denen der 1. FC Union Berlin großes Interesse an einer sofortigen Verpflichtung des gebürtigen Alcheners vom SC Paderborn habe. Diese entkräftete Union-Sportvorstand Oliver Ruhnert, wie Michel ein waschechter Südwestfale, inzwischen: "Er ist auf jeden Fall ein Spieler, der sicherlich Relevanz haben würde für manche Dinge, aber definitiv nicht für uns in diesem Winter." Seitdem viele Spielerberater erkannt hätten, dass auch Union "ein Teil der Bundesliga" sei, gebe es vermehrt Anfragen.

Union ist auf Stürmersuche

Union Berlin ist nach den Verletzungen von Max Kruse, Joel Pohjanpalo und Anthony Ujah auf der Suche nach Offensivkräften, die kurzfristig verfügbar wären. Allerdings: Sven Michel hat in Paderborn einen gültigen Vertrag bis zum Ende der Saison 2021/2022.

Nach überstandenem Innenbandanriss hatte Sven Michel zunächst die erste Saisonhälfte verpasst, nach seiner Rückkehr aber gleich mehrfach zugeschlagen - und das nicht nur in der Zweitliga-Meisterschaft, sondern auch im DFB-Pokal: Beim 3:2-Sensationssieg eben bei Union Berlin gelang dem 30-Jährigen kurz vor Weihnachten an der Alten Försterei ein Doppelpack. Es war damals erst sein sechstes Pflichtspiel in dieser Saison.

Trainer Baumgart entspannt

Zum angeblichen Buhlen aus der Hauptstadt um seine Person sagte der Siegerländer gegenüber dem "Westfalenblatt": „Ich spiele super gerne für den SC Paderborn. Mit diesem Verein habe ich meine größten Erfolge gefeiert. Aber ich bin auch 30 Jahre alt. Wenn also noch einmal ein Angebot aus der Bundesliga kommen würde, müsste ich sehr ernsthaft darüber nachdenken.“

Und Trainer Steffen Baumgart machte im "Westfalenblatt" deutlich: „Sveni genießt bei uns einen hohen Stellenwert, ihn würden wir nicht so einfach laufen lassen. Ich bin sehr entspannt und glaube, hier ist nur ein Buschfeuer gelegt worden, um von einem ganz anderen Wechsel abzulenken.“

Das Transferfenster schließt am 1. Februar.