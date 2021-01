Fußball: SV Fortuna Freudenberg setzt auf Bewährtes

Freudenberg. Das hat Seltenheitswert: Bei Fortuna Freudenberg haben schon jetzt die Trainer aller sechs Herren- und Frauenmannschaften verlängert.

Der SV Fortuna Freudenberg setzt auf Kontinuität! Sämtliche Trainer der sechs Seniorenmannschaften bleiben auch in der kommenden Saison an Bord. Dominic Solms geht als Coach der ersten Herrenmannschaft in sein viertes Jahr. Sein Team belegt in der aktuellen Bezirksliga-Tabelle Rang sieben.

Fabian Wüst durfte sich im Sommer mit seinem Team über den Meistertitel in der Kreisliga B2 freuen, kämpft aktuell in der Kreisliga A gegen den Klassenerhalt. Markus Reichow durfte mit der Drittvertretung der Fortunen erst sechsmal in der aktuellen C-Kreisliga-Saison ran und belegt derzeit Platz acht.

Frauenteams stehen sehr gut da

Aber nicht nur im Herrenbereich läuft es rund, auch bei den Fußballfrauen dürfen die Fortuna-Verantwortlichen zufrieden sein und können langfristig planen. Volker Poggel wird beim aktuellen Westfalenliga-Spitzenreiter auch in der kommenden Spielzeit an der Seitenlinie stehen und somit in seine achte Saison gehen. Christoph Kulczycki bleibt Trainer der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga, die derzeit ebenfalls an der Spitze steht. Und auch Christoph Stahl gab seine Zusage als Chefcoach der dritten Mannschaft, die in Kooperation mit dem VSV Wenden in der Kreisliga A Siegen-Wittgenstein spielt.

"Wir sind mit dem bisherigen Saisonverlauf der drei Frauenmannschaften sehr zufrieden und hoffen, dass wir diese Saison nochmal die Chance bekommen, an die bisherigen Leistungen anzuknüpfen”, so Franziska Menn, Sportliche Leiterin des Frauenbereichs.