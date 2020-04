Fußball: VFA empfiehlt Wertung der Saison

Eine komplette Annullierung der Fußballsaison 2019/20 ist vom Tisch. Der Verbands-Fußball-Ausschuss (VFA) des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) wird am 5. Mai eine Empfehlung zur Saisonwertung an das Präsidium und die Ständige Konferenz aussprechen. Diese sieht eine Wertung der Saison mit Aufsteigern und ohne Absteiger vor.

„Die zuständigen Rechts-Experten haben ganz klar formuliert, dass ein Saisonabbruch - auch bei höherer Gewalt wie der Corona-Pandemie - nicht zum Nachteil der Vereine gewertet werden soll“, sagt FLVW-Vizepräsident Amateurfußball Manfred Schnieders. Wie die Wertung genau aussieht, steht aktuell noch nicht fest. „Wir werden uns alle Ligen genau anschauen und natürlich versuchen, die Empfehlungsgrundlage so fair wie möglich für die potenziellen Aufstiegskandidaten zu gestalten“, erklärte der VFA-Vorsitzende Reinhold Spohn (Herne). „Aufgrund einiger besonderer Situationen in einzelnen Staffeln wird es leider Härtefälle und Vereine geben, denen wir nicht gerecht werden können“, so Spohn weiter.

Zur neuen Saison 14 Bezirksligen

Fest steht bereits, dass es zur kommenden Saison zwei Bezirksliga-Staffeln mehr geben wird. Statt derzeit zwölf wird es 2020/21 14 Klassen geben. In der Landesliga kommt eine fünfte Staffel hinzu. Mit dieser Maßnahme möchte der Verband zu große Staffelgrößen und lange Fahrtwege für die Vereine vermeiden. Die endgültigen Staffelanzahlen und die dazugehörigen Einteilungen können jedoch erst dann bestimmt und vorgenommen werden, wenn der VFA das Datum für einen neuen Saisonstart kennt.

Zusätzlich werden „halbe Aufstiegsplätze“ in den A-Kreisligen in feste verwandelt. Somit wird es auch in Siegen-Wittgenstein einen zweiten Aufsteiger in die Bezirksliga geben. Ähnlich wird im Frauenfußball verfahren, statt 18 Aufsteigern wird es nun 23 geben, dazu wird eine siebte Bezirksliga-Staffel eingeführt. Diese Überlegungen betreffen die Herren- und Frauen-Ligen, der Verbands-Jugend-Ausschuss (VJA) berät derzeit ebenfalls über die Wertung der Saison.

Abstimmung im Juni

Bis zum 5. Mai müssen die ausgearbeiteten Empfehlungen dem Präsidium vorliegen, das am selben Abend darüber entscheiden wird. Bevor diese auf einem Außerordentlichen Verbandstag, der im Juni stattfinden wird, zur finalen Abstimmung kommt, beraten sich am 1. Mai zudem die Mitglieder der ständigen Konferenz über die Empfehlung aus.

„Die Art und Weise des Austausches zwischen Verband und Vereinen in den vergangenen Tagen war durchweg positiv und von gegenseitigem Verständnis und Respekt geprägt“, freut sich FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski mit Blick auf die zurückliegenden Gespräche.