Ganz spontan: SC Girkhausen lädt zum Skilanglaufrennen ein

Da, wo sie sonst trainieren, treten sie am Samstag zum Test-Wettkampf an: die Biathletinnen Kiara Dickel und Suvi Nelli Dickel starten beim Skilanglaufrennen auf der Steinert, weil der Zweiländercup im Biathlon ausfällt.

Girkhausen. Die heimischen Wintersportler wollen die guten Bedingungen nutzen, solange sie bestehen. Ausgeschrieben ist ein Massenstart in freier Technik.

So spontan sind fast nur die Wintersportler: Weil gute Bedingungen für den Krombacher-Pokallauf beim SK Wunderthausen nicht garantiert wären, lädt der SC Girkhausen im Skilanglaufzentrum „auf der Steinert“ zum ersten regionalen Wettkampf auf Naturschnee in diesem Winter ein. Vormittags ab 11 Uhr findet der Massenstart in freier Technik mit Start und Ziel auf der Wiese bei der Skihütte statt.

Die Entscheidung fiel gestern, die offizielle Ausschreibung erfolgte also ganz kurzfristig. Konzipiert ist das Rennen für verschiedene Altersgruppen. Die Bambinis laufen 0,5 km, die Jahrgänge U6 bis U8 laufen 1 km. Die Neun- bis Elfjährigen absolvieren 2 km, die U12 und U13 laufen 4 km. Die Athleten der U14 bis U16 sowie die Weibliche U18 müssen über 6 km ran. Ab der U18 sind 10 Kilometer ausgeschrieben.

Annehmbare Bedingungen auf der Steinert

Die Auslosung der Startnummern erfolgte am Freitagabend. Eine Nachmeldung am Samstag ist nicht möglich. Gemeldet haben 75 Sportler aus Wittgenstein und dem Hochsauerland. Auf der Steinert herrschten am Freitagnachmittag bei etwa 15 bis 20 Zentimetern Schneeauflage nicht optimale, aber annehmbare Bedingungen. Zu hoffen ist im Sinne der Sportler, dass die Niederschläge und das für Samstag gemeldete Tauwetter sowie die zu erwartenden starken Windböen der Strecke nicht zu sehr zusetzen.

Kurzfristig gestrichen wurde der Zweiländercup im Biathlon, der am Sonntag erst in Bad Berleburg und nach späteren Planungen in Neuastenberg hätte stattfinden sollen. Die Biathleten werden sich dem Skilanglaufrennen auf der Steinert anschließen und auf das Schießen verzichten.