Pass in die Gasse #256 Garmin, Strava und Co. sind Alternativen, aber kein Ersatz

Laufen, laufen, absenden. Bei Trainings-Apps sollte nicht vergessen werden, das Sport nicht gleich Sport ist, meint unser Kolumnist.

Zurzeit läuft im wahrsten Sinne des Wortes viel über das Smartphone. Apps für individuelles Training sind Massenware, ihren Anbietern dürfte es im Gegensatz zu anderen Unternehmen ziemlich gut gehen dieser Tage. Egal in welchem Sportverein man auch nachfragt – die Alternativprogramme der Aktiven für den Alltag finden sich in Daten und Statistiken wieder, festgehalten wie ein digitales Tagebuch des Körpers. Laufen und Radfahren werden in Team-Apps dokumentiert, wie zum Beispiel Carolina Ruskovski, Kapitänin des SV Oberes Banfetal erzählt: „So motivieren wir uns gegenseitig am Ball zu bleiben.“

Doch Fußball ist Mannschaftssport. Wer Fußball spielt, spricht bei den Gründen für die Ausübung dieses Sports immer vom Miteinander. So banal das klingt, so wichtig ist die Klarheit darüber.

Aus eigener Fußball-Erfahrung kann ich sagen: Schon vor Corona waren individuelle Einheiten ein Graus für mich. Im Zuge einer Saisonvorbereitung alleine Kilometer abzuspulen, brachte mir persönlich nichts außer Widerwillen. Kein Ball, keine Mannschaft, kein Spaß – so einfach war die Gleichung bei mir.

Sportarten zeigen auch auf, wie unterschiedlich wir Menschen doch sind. Sind wir eher Einzelkämpfer oder brauche ich die Dynamik einer Gruppe? Die Frage soll nicht bewerten, sondern feststellen. Denn natürlich sind Apps Alternativen und hilfreich für individuelles Training. Vergessen wir doch trotzdem beim Absenden unserer Kilometer nicht, dass bei Mannschaftsportlern in diesem Moment zwar Körper, aber kein Geist festgehalten werden.