Gerhard „Fanja“ Noll: Pokalfinale als Geburtstags-Geschenk

Niederschelden. „Der kleine Schelder“ wird 65. Als Manfred Utsch noch Präsident der Sportfreunde Siegen war, sprach der oft ein wenig despektierlich über Gerhard Noll, den alle nur „Fanja“ nennen. Heute, an seinem Geburtstag, kann „Fanja“ darüber lächeln.

Präsidenten-Erlass

„Früher war das schon mal anders“, blickt Noll zurück auf die Regionalliga-Saison 2003/2004, als er nach dem 26. Spieltag und der 2:5-Heimniederlage im Kellerderby gegen die Amateure des 1. FC Kaiserslautern vom Co-Trainer zum „Chef“ aufstieg und die Nachfolge des entlassenen Michael Feichtenbeiner antrat. Damals durfte er nach „Präsidenten-Erlass“ nach den Spielen nicht seine Stellungnahme bei der Pressekonferenz kundtun. Das musste der sportliche Leiter Rolf Bleck übernehmen.

Konzentration ist alles: Gerhard „Fanja“ Noll beim Hallenturnier in Freudenberg auf der Trainerbank. Foto: Rene Traut / WP

„Fanja“ Noll blieb der „kleine Schelder“ auch zwei Wochen später, als der damalige Tabellenführer und spätere Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Saarbrücken im Leimbachstadion nach 0:2-Rückstand mit 3:2 niedergerungen wurde. Dabei war Noll neben seiner Arbeit mit den Regionalliga-Profis auch der Trainer der Reserve-Mannschaft, die er in den Jahren zuvor – gemeinsam mit dem im vergangenen Jahr gestorbenen Volker Öhm - aus der Landesliga bis in die damals noch viertklassige Oberliga geführt hatte.

Die Wurzeln

Eine Doppelbelastung, die Gerhard Noll damals an die Substanz ging, die letztlich aber mit dem Klassenerhalt beider Mannschaften endete. Obendrein hatte „Fanja“ zu dieser Zeit auch noch den Mannschaftsbus zu den Auswärtsspielen in den Süden der Republik gelenkt.

Die Tatsache, dass Noll einer der ganz wenigen Siegerländer ist, die auch heute noch mit dem Fußball ihren Lebensunterhalt verdienen, relativiert die von Manfred Utsch gebrauchte „Kleiner Schelder“-Titulierung. „Das nehme ich ihm ja nicht übel“, lächelt „Fanja“. Wohl wissend, das Wohl und Übel der Sportfreunde in dieser Siegener Fußball-Vergangenheit vom Eiserfelder Mäzen abhing. „Ohne Manfred Utsch wäre hier nichts gelaufen“, weiß Noll.

Nun, nach dieser Saison trat Noll wieder auf die Co-Trainer-Position zurück, Ralf Loose „übernahm“ und stieg mit den Sportfreunden in die 2. Liga auf. Und auch hier agierte „Fanja“ unter Jan Kocian als Assistent – bis zur Entlassung im Winter 2006, als es drunter und drüber ging im Leimbachtal.

Noch mal eben Meister Zwischen den Engagements als Chefscout in Cottbus und Wehen-Wiesbaden legte Gerhard „Fanja“ Noll noch ein Trainer-Jahr bei „seinem“ SuS ein. In der Saison 2011/2012 krönte er seine Arbeit mit dem dem Landesliga-Aufstieg. Klar gemacht wurde der Titelgewinn mit einem 7:0-Sieg am 17. Juni 2012 auf dem Gerlinger Bieberg.

Aber das ist nicht unser Thema. Bleiben wir vielmehr beim Geburtstagskind, das seine fußballerischen Wurzeln beim SuS Niederschelden hat. Dort hat der Name Noll einen besonderen Klang. Vater Willi, für alle nur der „Lenker“, begründete die Ära mit seinem langjährigen Wirken auf der linken Außenbahn der ersten Mannschaft.

„Fanja“, der in diese tiefen Fußstapfen treten wollte, wurde zunächst aber von Mama Elfriede gebremst. „Ich durfte erst mit 15 in den Verein, als B-Jugendlicher“, so „Fanja“ zum mütterlichen Veto. Das ist 50 Jahre her, sollte in den nachfolgenden Jahrzehnten aber zur Erfolgsgeschichte werden.

Peter und Feichtenbeiner

„Ich war nicht der große Fußballer“, weiß Gerhard Noll. Als rechter Verteidiger gehörte er aber der ersten SuS-Mannschaft 15 Jahre lang an, von der Bezirks- bis in die Verbandsliga - als Kapitän.

Mit 35 stand der gelernte Werkzeugmacher vor der Frage: „Trainer oder nicht? Das wollte ich eigentlich nie werden. „Die A-Jugend vor der eigenen Haustür war der Anfang, später war es dann der Nachwuchs der Sportfreunde, als sein langjähriger Chef Ingo Peter erstmals auf den „kleinen Schelder“ aufmerksam geworden war. 1997 holte Peter nach dem Regionalliga-Aufstieg den Jugend-Coach in sein Trainerteam – ein Duo, das auch heute noch in Freundschaft miteinander verbunden ist.

„So musst du hier winken...“ gibt Trainer Noll Regel-Unterricht. Am Rosengarten ticken die Uhren eben manchmal anders. Foto: Klaus Derfurt / WP

Auch als sich die fußballerischen Wege 2003 trennten, Noll die Co-Trainer-Station an der Seite Ingo Peters bei Jahn Regensburg nicht mit antreten mochte, blieb die Verbindung bestehen. Übrigens auch zu Michael Feichtenbeiner, der später Wegbereiter anderer Tätigkeiten im Profifußball wurde. Denn nach Trainer-Episoden in Holzwickede und Kaan-Marienborn, wo unter Coach Noll ein Erfolg im Kreispokal 2009 ein weiteres „Erdbeben“ bei den Sportfreunden auslöste, lockte Feichtenbeiner den Schelder zum Zweitligisten Energie Cottbus. „Chef-Scout“ lautete jetzt die neue Job-Bezeichnung, die später auch beim SV Wehen-Wiesbaden unter Feichtenbeiner einen weiteren Karriereschritt bedeutete.

Analysen und Eintopf

Spiel- und Spieler-Beobachtungen bedeuteten Fahrten quer durch die Republik, sorgten dafür, dass sich Noll auf dieser Positionen einen guten Namen machte, er auf ein mittlerweile riesiges Netzwerk zurückgreifen kann.

Detaillierte Spiel-Analysen tragen auch auf seiner derzeitigen Station beim künftigen Drittligisten 1. FC Saarbrücken dazu bei, dass der Traditionsverein aus dem Saarland mit dem Erreichen der DFB-Pokal-Halbfinals aktuell für Furore sorgt. Am nächsten Dienstag trifft der FCS in der Runde der letzten Vier auf Bayer Leverkusen.

Der Saarbrücker Vize-Präsident Dieter Ferner, gemeinsam mit Ingo Peter einst mit den Chicago Sting Meister in der US-Major League Soccer, gehört zu den engsten Freunden Nolls.

Geblieben aber ist er der „Schelder“ aus der Wehrstraße, dem Noll-Quartier um die mittlerweile 96-jährige Mama Elfriede, deren Samstags-Eintöpfe oft die „ganze Sippe“ an einen Tisch bringen.