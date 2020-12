Germania Salchendorf: Thomas Scherzer verlängert Vertrag

Thomas Scherzer, hier an der Seitenlinie beim gewonnenen Kreispokalfinale gegen den TuS Erndtebrück in Hainchen, verlängerte seinen Trainervertrag beim SV Germania Salchendorf um ein weiteres Jahr.

Netphen-Salchendorf. Thomas Scherzer bleibt auch in der Saison 2021/2022 Trainer beim Fußball-Bezirksligisten SV Germania Salchendorf.

Thomas Scherzer bleibt auch in der Saison 2021/2022 Trainer bei Germania Salchendorf, dem derzeitigen Tabellenführer der Fußball-Bezirksliga 5. Der 48-Jährige geht damit in sein sechstes Trainerjahr am Wüstefeld. Im Oktober 2015 hatte er nach der Rückkehr aus Steinbach dieses Amt angetreten. Die Rückkehr in die Landesliga ist dabei das große Ziel, das die Germania mit guten Chancen in dieser Corona-Saison anstrebt.

„Wir sind mit der Arbeit Thomas Scherzers überaus zufrieden und wollen den erfolgreichen Weg fortsetzen. Das derzeitige Tabellenbild spiegelt die Arbeit des Trainers wider“, so der Sportliche Leiter am Salchendorfer Wüstefeld, Gerhard Birkner.

Zusammenhalt überragend

Scherzer selbst merkt zu seiner vorzeitigen Vertragsverlängerung an: „Die Entwicklung hin zu Transfers mit jüngeren Spielern hält an. Das ist wichtig für mich. Der Verein wollte unbedingt nach dieser schon langen Zusammenarbeit mit mir verlängern. Der Zusammenhalt hier ist überragend, daher arbeite ich gern ein weiteres Jahr beim SV Germania.“

Ebenfalls verlängert wurde die Zusammenarbeit auch mit den Trainern der beiden anderen Seniorenmannschaften, Sebastian Reineck (2. Mannschaft) und Tim Schilk (3.). Gerhard Birkner: „Alle machen einen guten Job, daher ging es keine Veranlassung für uns, irgendetwas zu verändern.“ Der Sportliche Leiter forciert zudem die Gespräche mit den Spielern und hofft, in Kürze auch hier Vollzug in Sachen weiterer Zusammenarbeit melden zu können.