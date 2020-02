Gerrit Blecher glänzt mit Doppelpack an alter Wirkungsstätte

Zwei Wochen vor dem Punktspielauftakt im Jahr 2020 haben die Wittgensteiner Kreisliga-Fußballer die milden Temperaturen für Testspiele genutzt.

Sportfreunde Edertal - FC Fleckenberg/Grafschaft 2:2 (1:2). Der von Enrico Ledda trainierte A-Ligist aus den Sauerland spielte von Beginn an volles Pressing und deckte dabei Schwächen der Edertaler auf. Aus einer solchen resultierte bereits in der ersten Minute das 0:1 von Benjamin Habbel. Erst als sich die Gäste etwas zurückzogen, fand Edertal besser ins Spiel und glich mit einem Kopfball von Steffen Linde aus (21.). In der Folge blieb Fleckenberg/Grafschaft dennoch das bessere Team und kam durch Sven Lübke zum verdienten 2:1 (27.).

In Hälfte zwei steigerten sich die Hausherren. Nun setzten die Sportfreunde das von Trainer Sandro Trevisi geforderte Kurzpassspiel gut um, was mit dem 2:2-Ausgleich von Sinan Var belohnt wurde: Der SFE-Stürmer hob den Ball aus rund 30 Metern über den zuvor herausgeeilten FC-Keeper hinweg ins Tor.

TuS Erndtebrück III - SV Schameder 0:6 (0:2). In dem ungleichen Duell wurde der B-Ligist seiner Favoritenrolle gerechet. Kevin Knebel (10.), Timo Saft (30.), Tim Beuter (55.), Thomas Ludwig (78., 85.) und Lucas Menn (85.) „netzten“ für Schameder.

SV Eckmannshausen - SV Oberes Banfetal 4:5 (0:3). „Man kann aus diesem Spiel keine echten Schlüsse ziehen. Die Bedingungen waren eigentlich irregulär“, sagte SVO-Trainer Marco Schiavone wegen des Sturms, durch den Vieles dem Zufall überlassen war.

Mit Rückenwind kam der SVO durch Tore von Benyamin Sabau (2) und Lukas Lang zu einer 3:0-Führung, die klarer hätte sein müssen. Bei Gegenwind kassierte der SVO schnell drei Gegentore, doch dann stellten Benyamin und Marco Sabau per Elfmeter doch noch den Sieg sicher.

SF Birkelbach II - TSV Breidenstein II 1:5 (1:2). Birkelbach II legte in der zehnten Minute das 1:0 durch Samuel Madsak vor – das war es dann aber schon. Felix Henkel mit drei Toren und der langjährige Birkelbacher Torjäger Gerrit Blecher mit einem Doppelpack machten den Sieg für Breidenstein II perfekt. Blecher, in Wittgenstein zuletzt bei Edertal und Dotzlar aktiv, ist seit September für die Hessen im Einsatz und bringt es in der dortigen Kreisliga A bislang auf drei Tore.

SG Eschenburg II - VfB Banfe 1:0 (1:0). Nach einem Ballverlust in der gegnerischen Hälfte wurde Banfe beim Tor des Tages von Marian Orzechowski gnadenlos ausgekontert (13.). „Die erste Halbzeit lief es bei uns etwas schleppend, aber wir haben an sich keinen schlechten fußballerischen Auftritt hingelegt“, berichtet Banfes André Becker: „In der zweiten Halbzeit waren wir das bessere Team.“ Aber: Chancen resultierten nur aus Distanzschüssen und einem Zufallsprodukt – zu wenig für den Sieg beim A-Ligisten.

FC Benfe II - Sportfreunde Sassenhausen 1:3 (1:1). Tom Oft brachte den D-Ligisten Benfe II schon in der ersten Minute in Führung, doch im weiteren Verlauf bescherten Christian Stötzel (23.), Pierre Sonneborn (76.) und Paul Saßmannshausen (82.) Sassenhausen den standesgemäßen Sieg.

Beim ersten Spiel unter Trainer Klaus Afflerbach waren Defensivspieler Tobias Achenbach, der zuletzt für Deportivo Arfeld auflief, sowie der reaktivierte Christian Rademacher nach langer Pause zurück im Fußballgeschehen.

Sportfreunde Obersdorf-Rödgen - SV Feudingen II 4:0 (2:0). Beim Siegerländer B-Ligisten hatte die Feudinger Reserve nicht viel zu bestellen. Obersdorf-Rödgen legte früh mit einem Doppelpack von Jan Eckhardt (16.) und Yannik Hundt (17.) vor und schraubte das Ergebnis in der Schlussphase durch Konstantin Achenbach (80.) und Yannik Hundt (90.) hoch.

SpVg Anzhausen/Flammersbach II - VfB Banfe II 2:4 (1:1). Nachdem Radio-Siegen-Moderator Tom Schirmer zwei Mal für die Gastgeber ausgeglichen hatte, stellte der VfB im letzten „Spielviertel“ doch noch den Sieg sicher. Die VfB-Tore erzielten Moritz Unterderweide (2), Marvin Aurand und Nicolai Hirdler.

Frauen SV Oberes Banfetal - SG Gansbachtal II 2:1 (1:0). Die SVO-Frauen sind seit sechs Wochen in der Vorbereitung für die Rest-Saison, die in zwei Wochen losgeht. Sie sind in diesem Winter also überdurchschnittlich fleißig. Gegen die Mädels aus dem Hinterland waren die Früchte der Mühen bei einigen schönen Spielzügen zu sehen. Zwei davon vollendeten Laura Franz (28.) und Philine Hofmann (63.) zu den Siegtoren.

Ein höherer Sieg wäre möglich gewesen, stattdessen nutzte Gansbachtal durch Rebecca Hansmann eine seiner wenigen Chancen zum 1:2 (87.). Ihr Comeback beim SVO nach eineinhalb Jahren Pause gab Janine Schmidt.