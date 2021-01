Gesänge im Fußball: „Von der Wester bis zur Eder“ und Co.

Gemeinsames Singen - das gehörte beim TSV Aue-Wingeshausen in den Jahren in der Bezirksliga und in der Kreisliga A fest dazu.

Wittgenstein Vereinshymnen auf CD, kurze Schlachtrufe, Gassenhauer im Bus und dreistrophige Lieder. Einen Klassiker gibt es gleich in drei Vereinen

Ob nur im Kreise der Mannschaft, von den Fans auf der Tribüne oder bei der Jahreshauptversammlung: Das Singen von Liedern und Schlachtrufen hat beim Amateurfußball zwar keine Hochkonjunktur in wie in früheren Zeiten, gehört aber auch in Wittgenstein noch dazu. Kürzlich hatten wir an dieser Stelle über das Gesangbuch der Sportfreunde Edertal berichtet, doch auch in anderen heimischen Vereinen gehört das gemeinsame Singen zum Vereinsleben. Ein Streifzug durch die Vereine ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

TSV Aue-Wingeshausen

Sportlicher Erfolg hat eine Kehrseite – je höher es hinausgeht, desto weiter werden die Fahrten. Die Spieler aus der „goldenen Generation“ des TSV Aue-Wingeshausen erinnern sich natürlich noch an diverse Busfahrten, die es 2016 zu Bezirksliga-Zeiten ins Hochsauerland und teilweise auch in der Kreisliga A ins Siegerland gab. „In der Rolf-Dickel-Ära wurde am meisten gesungen, er hat das oft vorgeschlagen, um die Gemeinschaft zu stärken“, erinnert sich Pierre Kuffner an einige „Gassenhauer“, bei denen er als Einpeitscher fungierte.

„Von der Elbe bis zur Isar“, war und ist teilweise in vielen Fankurven ein gängiger Schlachtruf. Etwas bescheidener sind die Mannen aus Aue, Wingeshausen und Müsse: Dem „Immer wieder TSV“ ist ein „Von der Wester bis Eder“ vorgeschaltet – das passt nicht nur gegeographisch, sondern auch nach Zahl der Silben. „Keiner wird es wagen, unser’n TSV zu schlagen“ zur Melodie von „Klinglöcken“ ist recht austauschbar, was aber nicht für die TSV-Variante des Handballhits „Wenn nicht jetzt, wann dann“ gilt, die Ralf Düsterhus von den Wittgensteiner Spitzbuben einmal ersann. Kuffner: „Da ist dem Düsi schon etwas Besonderes gelungen. Das wird bei Abschlussfeiern oder bei der Winterwanderung zu vorgerückter Stunde auch jetzt manchmal noch gesungen.“

TuS Erndtebrück

Im heutigen Oberliga-Team wird deutlich weniger gesungen als zu Zeiten, als mehr heimische Spieler das blau-weiße Trikot trugen. Dennoch verfügt der Verein in Wittgenstein über ein Alleinstellungsmerkmal, nämlich über eine eigene Hymne, die an jedem Spieltag über die Lautsprecher abgespielt wird. 1998 nahmen die Wittgensteiner Deutschrocker „Bogga“ mit einigen Spielern des damaligen Landesligisten die CD „TuS-Power“ auf, zu der auch eben dieses Lied zählt, das mit der Zeile „Dicht an den Ufern der Eder gelegen“ beginnt und schon vorher zum Repertoire gehörte.

„Die Aufnahme zu machen war eine Idee von Abi Breuer“, erinnert sich Michael Müller. „Wir sind dazu mit acht Mann zum Proberaum von Bogga auf die Lützel gefahren, unter anderem waren auch Stefan Trevisi, Dirk Beitzel, Markus Köhler und Meik Hövelmann dabei.“ Die Fußballer überließen den Gesang in der Hauptsache den Musikern und beschränkten sich auf die Begleitung sowie Zwischenrufe („TuS! TuS! TuS! TuS!“)

Sportfreunde Birkelbach

Eine Vereinshymne auf CD haben auch die Sportfreunde Birkelbach, die laut Homepage für 3 Euro im Fanshop zu haben ist. Der Verein hatte vor rund 15 Jahren eine Band angesprochen, einen Song für den Verein zu schreiben, was mit „Schön, dass es dich gibt“ in die Tat umgesetzt wurde. Anders als in Erndtebrück hat sich dieses Stück jedoch nicht fest etabliert, es wird nur sporadisch bei der „Kölschen Nacht“ oder bei Saisonabschlussfeiern gespielt. Wie bei den meisten Teams läuft in der Birkelbacher Kabine, was die Playlist gerade hergibt.

VfL Bad Berleburg

Während der TuS Erndtebrück und die Sportfreunde Birkelbach Künstler beauftragten, kann es auch andersherum laufen. Der VfL Bad Berleburg erhielt vor einigen Jahren ein Angebot, sich eine Vereinshymne schreiben zu lassen. Der Anbieter hätte anhand verschiedener Merkmale (Farben, Spielstätte, Gründungsjahr, Erzrivalen etc.) einen Song geschrieben, der VfL entschied sich aber letztlich nicht für eine Beauftragung.

VfB Banfe/TuS Dotzlar/FV Niederlaasphe

Deutschlandweit bekannt ist das offizielle Vereinslied des FC Schalke 04, „Blau und Weiß, wie lieb’ ich dich“, das laut Wikipedia auf die 1797 verfasste Dichtung „Lob der grünen Farbe“ von Ludwig von Wildungen zurückgeht, aus dem sich das Volkslied „Grün ist Wald und Flur“ entwickelte. Und so wie in zahlreichen deutschen Sportvereinen gibt es zahlreiche Umdichtungen in verschiedenen Varianten.

Der TuS Dotzlar beispielsweise singt „Weiß und blau wie lieb’ ich dich, welche Hoffnung, welch ein Trost für mich“, beim VfB Banfe heißt es im offiziellen Vereinslied „Schwarz und Weiß, wie lieb’ ich dich, süße Hoffnung, ein Gruß für mich“. Beim VfL Bad Berleburg sangen die Spieler zu den Glanzzeiten in den 70er und 80er Jahren von „Grün und Weiß“.

Heute ist das Lied im Alltag aus der Mode gekommen, teilweise wird es aber noch bei bestimmten Anlässen, etwa Jahreshauptversammlungen in Ehren gehalten – und für die heute Aktiven der Text sicherheitshalber ausgedruckt. So ist es beispielsweise beim FV Niederlaasphe, der in der ersten Zeile aber beim „Grün ach grün wie lieb’ ich dich“ bleibt und erst im weiteren Verlauf auf seine Vereinsfarben zu sprechen kommt: „All die Mädchen, so jung so hübsch und fein, hübsch und fein, müssten alle gelb und schwarz gekleidet sein“, heißt es in der zweiten Strophe.

„Mohammed war ein Prophet, der die Farbenmischung gut versteht. Doch aus all der schönen Farbenpracht, ja Farbenpracht, hat er sich die gelb und schwarze auserdacht.“

Anders als Banfe, Schalke und die meisten anderen Vereine haben die Niederlaaspher übrigens noch eine fünfte Strophe, die in dieser Form andernorts aber auch nicht funktionieren würde: „Darum hört unser Losungswort: Bleibt zusammen und geht nicht fort. Mag der ganze Platz auch unter Wasser steh`n, ja Wasser steh`n, der FV Niederlaasphe darf nicht untergeh`n.“

TuS Diedenshausen

Mannschaften, die auf der Asche in der Saale eine Niederlage einstecken musste, kennen (und hassen) das Lied vom „TuS mit dem Hammer“, das die Diedenshäuser zur Melodie von „Lasst uns froh und munter sein“ nach einem Sieg im Kreis singen: „Und so schlugen wir nach altem Brauch N.n. [Name des Gegners] mit dem Hammer auf den Bauch! Lustig, lustig, trallalala, heute war der TuS mit dem Hammer wieder da!“ Genutzt wird die Strophe von diversen Fußball- und anderen Sportmannschaften deutschlandweit, gleich von mehreren Vereinen beispielsweise im Wendener Raum im Kreis Olpe. In Wittgenstein packt aber nur Diedenshausen den Hammer aus.

SV Schameder

Eigentlich ist für den Ort keine besondere Verbindung zur Montanindustrie überliefert, doch womöglich färbt die Nachbarschaft zur Rothenpieler-Werkshalle auf den Verein ab – oder es hat sich schlicht wegen der Eingängikeit eingebürgert. „Hoch lebe Eisen, hoch lebe Stahl, hoch lebe Schameder“ – so beginnt das Liedchen des SV Schameder, das einst in den ersten Bundesliga-Jahren von den Fans von Borussia Neunkirchen geschmettert wurde – natürlich mit „Borussia“ statt „Schameder“. Einen zweiten Unterschied zu den Saarländern gibt es am Ende des kurzen Schlachtrufs. Statt „Wir singen noch einmal“ heißt es beim SVS meist „wir trinken noch einmal.“ Das „Hoch lebe Eisen“ wird in ähnlicher Form auch von anderen Fußballvereinen, Feuerwehrgruppen oder Schützenbruderschaften gesungen.

FC Ebenau

Der Fusionsverein aus Elsoff, Beddelhausen und Schwarzenau hat eine vergleichsweise kurze Historie und keine wirklichen Fanlieder. Aber es gibt einen kurzen, aber bei den Anhängern etablierten Anfeuerungsruf: „Olé olé; olé, olé olé; FC Ebenau olé, FC Ebenau olé, FC Ebenau olé.“

Angstimmt wird der Gesang nach Siegen – und nach besonderen Leistungen, etwa im Oktober beim hart umkämpften Spiel in Diedenshausen, auch nach einem Remis. Auch beim „Fanmarsch“ vor zweieinhalb Jahren, vor dem Spitzenspiel gegen Aue-Wingeshausen II in der Kreisliga D, war der Gesant vielstimmig zu hören. Entsprechende Videos kursieren heute noch in verschiedenen Whatsapp-Gruppen.

Sportfreunde Sassenhausen

Auch bei den Sportfreunden Sassenhausen werden CDs oder Playlists am Rande des Fußballbetriebs rauf und runter gehört, doch beim „Legenden-Treffen“ der ehemaligen Spieler vor eineinhalb Jahren kam auch das dreistrophige Sassenhausen-Lied noch einmal zu Ehren, als die Männer nach Turnierende, noch in verschwitzten Trikots im kleinen Vereinsheim stehend, langsam zum gemütlichen Teil des Tages übergingen. „Das war ein sehr schöner, besonderer Moment“, schwärmt der Vorsitzende Dieter Schneider an eine erstaunliche Textsicherheit der Fußballer.

„Das Lied müsste auf unseren früheren Trainer Gerd Skamel aus Berghausen zurückgehen, der hatte einige Lieder mehr oder weniger kreiert“, erinnert sich Schneider an den mittlerweile gestorbenen Trainer. „Gerd war einer, der gerne gefeiert und gesungen hat. Auch, weil es für die Kameradschaft und die Stimmung gut war. Das war die Zeit, in der unser Verein von der C- in die B-Klasse augestiegen ist.“

Der Text des Sassenhausen-Liedes: „Wir sind die Fußballspieler vom Sassenhäuser Sportverein, wir tragen weiße Hosen, ein rotes Trikotlein. Wir sind auf allen Plätzen stets immer gern‘ gesehen, weil wir in der Tabelle an n.n. Stelle [aktuelle Platzierung] stehen.

Und bei einem Glase Bier, ja da singen wir. Sassenhausen kennt ein jedes Kind, jaja das kommt, weil wir elf Freunde sind. Wir spielen ohne Zagen, fast ohne Niederlagen, weil Sassenhausen will in die Bundesliga rein, drum Schuss, aufs Tor, hinein!

Und haben wir gewonnen, dann ist die Freude groß, dann wünschen wir unserem Sportverein ein dreifach kräftiges Hoch. Ein dreifach Hoch dem Lederball, wir spielen Fußball überall.

(Alternativ:) Und haben wir verloren, dann ist es auch nicht schlimm, dann müssen wir fleißig trainieren, damit wir wieder gewinn`.“