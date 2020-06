Glückliche Hand

Quo vadis, Basketballsport im Siegerland? Nach dem Aufstieg des TV Freudenberg in die Oberliga und dem Rückzieher des TV Jahn Siegen in die Bezirksliga hat sich zumindest eines bis auf Weiteres geklärt: Die Kräfteverhältnisse! Der TV Freudenberg wird vorerst die glasklare Nummer eins unter den (wenigen) Korbjäger-Mannschaften in der Region sein. Einem vom Basketballsport beinahe Besessenen wie Trainer Heikel Ben Meftah ist zuzutrauen, dass er ein Team auf die Beine stellt, das sich auf Dauer in der Oberliga etablieren kann.

15 Kilometer entfernt werden kleinere Brötchen gebacken. Wieder einmal. Basketball in Siegen war – abgesehen von einer kurzen Phase in der 2. Regionalliga –, ist und bleibt ein schwieriges Terrain. Der freiwillige Rückzug des TV Jahn siegen ist der Beweis, die häufigen Veränderungen auf der Trainerposition in den vergangenen Jahren einer der Gründe dafür.

Man kann denjenigen, die dieses Pflänzchen wässern, nur wünschen, dass sie mit ihrem Konzept, die guten Jugendspieler aus dem eigenen Fundus sinnvoll in den Seniorenbereich zu überführen und sie zwischendurch nicht zu verlieren, ein gutes Händchen haben.

Das braucht man im Basketball ja sowieso.