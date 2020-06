Golfclub Siegerland: Freude über Turnier-Saisoneröffnung

Das Warten hat ein Ende. Mit knapp zwei Monaten Verspätung haben die heimischen Golfer jetzt auch die Turnier-Saison eröffnet. Zu Ostern hätten die ersten Wettspiele in diesem Jahr stattfinden sollen, aufgrund der Einschränkungen durch das Coronavirus war es nun erst zu Pfingsten soweit.

Nach dem Auftakt beim Golfclub Siegerland zeigte sich Philipp Dangendorf mit den Leistungen der 42 Teilnehmer beim Turnier zur „Kleinen Saisoneröffnung“ über die halbe Platz-Distanz von neun Löchern überaus zufrieden. „Allein 15 Spieler haben ihr Handicap unterspielt“, betonte der Spielführer des Clubs in Junkernhees.

Gelungene Premiere

Er selbst kam mit einem Lächeln im Gesicht am letzten Green an. „Es lief gut“, sagte er, als der Ball im Loch lag, „ich habe Par gespielt.“ Also den Platzstandard erreicht - und so sein Handicap von 5,3 auf 4,7 verbessert. Mit dieser gelungenen Saison-Premiere entschied Dangendorf die Brutto-Wertung in dem Stableford-Wettspiel mit 18 Zählern für sich. Zweite wurde Nadine Schneider (Handicap 8,2) mit 14 Punkten vor dem gleichauf liegenden Thomas Heidrich (Handicap 4,0).

Die Netto-Wertung gewann Marion Linnenbrink (Handicap 54) mit 30 Punkten vor Marianne König (Handicap 40) mit 26 Punkten und Yannik Loth (Handicap 50) mit 25 Punkten. Für das Ergebnis bei dieser Turnierform werden nicht die benötigten Schläge aufaddiert, sondern Loch für Loch so genannte Stableford-Punkte, die im Vergleich zum jeweiligen Par der Spielbahn vergeben werden.

Mannschaftsspiel-Saison abgesagt

Unterdessen hat nach dem Golfverband Nordrhein-Westfalen auch die Deutsche Golf-Liga die komplette Saison der Mannschaftsspiele abgesagt. Betroffen sind beim Golfclub Siegerland die Clubmannschaft der Herren, die im Vorjahr aus der Landesliga in die Gruppenliga abgestiegen ist, in den Altersklassen 30, 50 und 65 drei Herren- und zwei Damen-Mannschaften sowie das Jugendteam.

Termine im Juni Der Golfclub Siegen-Olpe in Dörnscheid wird sein erstes Turnier, sein „Pro Juventute“, am 11. Juni veranstalten. Am 25. und 26. Juni geht dann der „Präsidenten-Cup“ über die Bühne. Für Club-Chef Andreas Helmrath ein wichtiger Termin, dient er doch vor allem der Jugendarbeit.

Die Herren-Clubmannschaft des Golfclubs Siegen-Olpe aus dem Wendener Land wäre nach ihrem Aufstieg diesmal in der Landesliga angetreten. Zudem fallen die Saisonspiele in den Altersklassen 30, 50 und 65 für je drei Herren- und Damen-Mannschaften und die Jugend ins Wasser.

Präsidenten-Cup verlegt

Der Golfclub Siegen-Olpe hat derweil seinen für Pfingstmontag geplanten Präsidenten-Cup verlegt. Das Turnier findet nun am 25. und 26. Juli statt. Ebenfalls einen neuen Termin wird es für das Turnier „Pro Juventute“ (für 11. Juni vorgesehen) geben. Schon mitten in der sportlichen Zwangspause hatte Club-Präsident Andreas Helmrath betont, er hoffe, dass zumindest dieses Sponsoren-Turnier in diesem Jahr stattfinden könne: „Aus den Erlösen unterstützen wir unsere Jugendarbeit.“

Die Clubmeisterschaften stehen in beiden heimischen Clubs nach wie vor im Kalender. Traditioneller Termin ist Anfang September.