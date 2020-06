Golfmarathon in Sassenhausen: 100 Loch für guten Zweck

Sassenhausen. Weil Spenden in Kinder-Einrichtungen fehlen, will der Golfclub Wittgensteiner Land zu ebensolchen animieren. Acht Männer ziehen Donnerstag los.

Acht junge Männer vom Golfclub Wittgensteiner Land in Sassenhausen hatten eine verrückte Idee, die nun in die Tat umgesetzt wird. Am kommenden Donnerstag, 25. Juni spielen sie einen Golfmarathon mit 100 Loch, bei dem Spenden für den guten Zweck. Alles soll an einem einzigen Tag stattfinden: Die reine Spielzeit liegt bei circa 16 Stunden, die reine Laufstrecke bei 45 Kilometern – mehr als ein Marathon.

Um 4.30 Uhr in der Früh starten Marco Nichau und Tim Saßmannshausen, Marcus Schauerte und Sascha Jürgens, Patrick Lücking und Florian Fischbach sowie Philipp Höse und Arne Kohlberger zu der ungewöhnlichen Golfrunde. Jedes gespielte Loch bringt eine Spende.

Zuschauer sind zugelassen

Die Aktion soll Kindern zugutekommen. Aktuell wird in vielen Einrichtungen Geld gebraucht, da Spendenaktionen durch die Coronapandemie ausgefallen sind. Die Golfer sammeln Spenden für vier Kinderbetreuungseinrichtungen in der Umgebung. Es freuen sich das Kinderhospiz in Olpe, die Kardinal-von-Galen-Schule in Eslohe, die Kindertagesstätte Niederlaasphe sowie der Kindergarten und die Grundschule Dotzlar, wo die meisten Sassenhäuser Kinder hingehen.

Die Firmen Schauerte Schmidt, Fischbach Gebäudereinigung, Ingenieurbüro Kohlberger, Metallbau Höse, Weber Maschinenbau oder Bauking Meschede haben bereits ihre Zusage als Spender gegeben und sind dabei. Auch Zuschauer vor Ort können spenden.

Infos gibt es unter gc-wittgenstein.de, bei Sascha Jürgens unter oder per E-Mail an info@gc-wittgenstein.de.