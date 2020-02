Grün-Weiß Eschenbach: Es tat sich was am Sportplatz

Sport und damit den Sportvereinen kommt in den Gemeinden eine zentrale Bedeutung zu. Kaum ein anderer Bereich aktiviert eine ähnlich große Zahl an ehrenamtlich und freiwillig engagierten Mitbürgern. So ist es auch beim Sportverein Grün-Weiß Eschenbach in Netphener Stadtteil. Dort überreichte jetzt Volksbank-Teilmarktleiter Michael Mockenhaupt einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro.

Von der Schule an den Sportplatz

Den Scheck nahmen der Vorsitzende der Grün-Weißen, Dennis Bogaerts, der stellvertretende Vorsitzende Torsten Winchenbach, der stellvertretende Geschäftsführer Stephan Weber und Jugendleiter Steffen Bender entgegen. Das Geld wird für den Bau neuer Umkleidekabinen am Sportplatz verwendet.

„Bis zum Sommer haben wir den Keller der alten Schule bzw. des Kindergartens als Umkleidemöglichkeit genutzt. Die Kabine war seit den 70er Jahren der Ort, an dem die Trainer die volle Aufmerksamkeit ihrer Spieler hatten. Wo motiviert oder auch getröstet wurde“, sagt Stephan Weber, der selbst über mehrere Jahrzehnte als Trainer und Spieler in dieser Kabine „beheimatet“ war. „So manche dritte Halbzeit haben Generationen von Vereinsmitgliedern hier verbracht“, erinnerte sich auch Torsten Winchenbach, Chefplaner der neuen Anlage.

Der Bau der neuen Umkleidekabinen mit Duschen direkt am Sportplatz wurde im Netphener Rat vor langer Zeit beschlossen. „In Eigenleistung haben die Vereinsmitglieder in bisher 2300 Stunden den Anbau fertiggestellt. Seit ein paar Monaten wird unser Vereinsleben auf diese Weise deutlich aufgewertet“, sagte Steffen Bender, der den Zuwachs in der Jugend sehr begrüßt.

Besonderer Einsatz

„Das ist eine wirklich unglaubliche Leistung, die die Spieler von Grün-Weiß Eschenbach hier an den Tag gelegt haben. So ein Engagement findet man sicherlich nicht in jedem Verein“, zeigt sich Volksbank-Teilmarktleiter Michael Mockenhaupt begeistert und ergänzt: „Die Volksbank hat das Motto ,Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele’. Genau nach diesem Motto haben die Vereinsmitglieder gehandelt. Diesen besonderen Einsatz würdigen wir sehr gerne mit unserer Spende.“

Engagement des Bürgermeisters

Noch einmal Vereins-Chef Dennis Bogaerts: „Auch wenn wir vieles in Eigenleistung stemmen konnten, ist solch ein Bau natürlich immer mit vielen Kosten verbunden. Mit der Spende der Volksbank ist uns ein Teil davon abgenommen worden und dafür möchten wir uns heute herzlich bedanken.“

Erwähnenswert sei sicherlich auch das Engagement des Netphener Bürgermeisters Paul Wagener, der den Kontakt zur Volksbank hergestellt hatte. Er betone damit die Notwendigkeit der Förderung von regionalen Sportvereinen, so Bogaerts.