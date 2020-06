Hallescher FC: Florian Schnorrenberg wird Trainer

Brachbach/Halle. Nach gut einem Jahr Pause ist Florian Schnorrenberg als Trainer in die 3. Liga zurück gekehrt. Der Brachbacher soll den Hallescher FC vor dem Sturz in die Viertklassigkeit bewahren. Diese Meldung bestätigten die Sachsen-Anhaltiner zunächst per Twitter. Der Vertrag läuft zunächst bis zum Saisonende, wird jedoch im Fall des Klassenerhalts automatisch verlängert.

Er löst dort Ismail Atalan ab, der nach gerade mal fünf Spielen beim HFC schon wieder Geschichte ist. Der Ex-Trainer der Sportfreunde Lotte wurde nach dem 1:5-Debakel am Wochenende beim FSV Zwickau entlassen. Schnorrenberg wird ins kalte Wasser geworfen, denn bereits am Dienstag feiert er sein Trainerdebüt in Halle. Gegner ist mit dem SV Waldhof Mannheim ein Aufstiegskandidat.

Florian Schnorrenberg. Foto: Rene Traut/Hotspot-FotO

Florian Schnorrenberg bekommt damit die zweite Chance, einen ins Schlingern geratenen Drittligisten vor dem Abstieg zu bewahren. Als Trainer der SG Sonnenhof Großaspach, die ihrerseits in der laufenden Saison kaum noch zu retten sein wird, gelang dem 43-Jährigen dies nicht, wurde er dort nach gut einem halben Jahr im Mai 2019 nach der 1:2-Niederlage beim Karlsruher SC zwei Spieltage vor Saisonende von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden. Großaspach blieb dann in der Liga.

Fußball-Lehrer Florian Schnorrenberg feierte als Trainer des TuS Erndtebrück seinen bislang größten Erfolg. Vor fast auf den Tag genau fünf Jahren schaffte er mit den Wittgensteinern den Meistertitel in der Oberliga Westfalen und den Aufstieg in die Regionalliga West.