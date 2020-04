Handball: Abbruch in Westfalen ist nur eine Frage der Zeit

Die Empfehlung ist eindeutig, die der Deutsche Handball-Bund seinen Landesverbänden ausgesprochen hat – zunächst in einer Videokonferenz der Verbandspräsidenten am Donnerstag, dann in einer Pressemitteilung. Der DHB empfiehlt den Abbruch der Spielzeit 2019/20 aufgrund der Coronavirus-Pandemie. Die Entscheidung, wie es in Westfalen weitergeht, liegt jetzt beim Handballverband Westfalen.

Der betitelte eine Pressemitteilung vom Sonntagabend mit den Worten „Quo Vadis Handball in Westfalen?“. Aus ihr wird deutlich: Die Entscheidung darüber, ob die Saison 2019/20 wegen der Corona-Pandemie abgebrochen oder doch fortgesetzt wird, wird frühestens nach Ostern fallen.

Das westfälische Verbandspräsidium hatte für Freitagabend eine Videokonferenz angesetzt. Die Tendenz ist seither klar, bestätigt auch Verbandspräsident Wilhelm Barnhusen auf Anfrage der „WAZ“. Es deutet alles auf einen Abbruch der Saison hin.

Dass der westfälische Verband der DHB-Empfehlung nicht folgt, ist kaum vorstellbar. Alle Amateurhandballer können sich also auf den Saisonabbruch einstellen. Mit der Verkündung wird noch gewartet – aus juristischen Gründen. Der Verband muss sich vor einem Abbruch davor schützen, dass möglicherweise geschädigte Vereine Regressansprüche stellen. Barnhusen: „Es geht darum, dass wir uns rechtlich absichern und möglichst bundesweit eine Linie finden.“

HSG Wittgenstein könnte profitieren

In der Mitteilung des HVW vom Sonntag heißt es weiter: „Für den Spielbetrieb des Handballverbandes Westfalen wurde beschlossen, dass es auch bei Saisonabbrüchen keine Absteiger (mit der Ausnahme von bereits zurückgezogenen Mannschaften oder freiwilligen Absteigern), sondern lediglich Aufsteiger geben soll. Eine Übernahme dieser Regelung wird im Sinne der Einheitlichkeit für die Umsetzung auf Kreisebene empfohlen.“

Abzuwarten bleibt, ob es eine großzügige Wildcard-Regelung wie etwas im Basketball oder Volleyball geben wird – dort dürfen Teams, die einen Aufstiegsplatz noch hätten erreichen können, eine Versetzung in die nächsthöhere Liga beantragen. Von einer solchen Regelung könnte die HSG Wittgenstein als Tabellendritter der Kreisliga B profitieren.

Jugend-Saison für beendet erklärt

Im Jugendbereich wurde die Saison schon für beendet erklärt. Die C-Jugend des VfL Bad Berleburg stand zum Zeitpunkt des Abbruchs mit acht Siegen aus 13 Partien auf Platz 4 in der Liga der südwestfälischen Teams. Die Mannschaft des Erndtebrücker HC spielte in ihrer Klasse ohne Wertung.