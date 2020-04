Handball-Bundesligen vor dem Abbruch

Bremen/Ferndorf. Am Dienstag entscheidet die Handball-Bundesliga in Sachen Saisonabbruch. Der TuS Ferndorf stellt sich darauf ein.

Der Präsident der Handball-Bundesliga (HBL), Uwe Schwenker, lässt keinen Zweifel daran aufkommen, dass der seit dem 13. März wegen der Corona-Pandemie unterbrochene Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga nicht wieder aufgenommen wird. „Für einen Abbruch der Saison gibt es keine Alternative“, so Schwenker, „die Zeit ist nicht mehr da.“

Momentan laufe die Abstimmung unter den 36 Erst- und Zweitligisten über den vorzeitigen Saisonabbruch, bevor am heutigen Dienstag, so erklärt der HBL-Präsident aus Bremen, auf der nächsten Videokonferenz der Verantwortlichen die Entscheidung fallen werde. Für einen Abbruch der Saison bedarf es einer Dreiviertel-Mehrheit.

Quotientenregelung

HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann führte des weiteren aus, dass zur Berechnung der Abschlusstabellen die so genannte Quotientenregel erfolgen werde. Hierbei wird die derzeitige Punktzahl durch die Anzahl der absolvierten Spiele dividiert und auf eine Kommastelle gerundet. Diese Zahl wird dann mit 100 multipliziert. Nach dieser Rechnung stehen der HSC 2000 Coburg und TuSEM Essen als Erstliga-Aufsteiger fest. Eine Rechnung allerdings, auf die man auch Quotientenregelung gekommen wäre, denn alle Mannschaften, die für einen Aufstieg in Betracht kommen, haben 24 Spiele absolviert.

Da es keine Absteiger außer der bereits vorzeitig zurückgezogenen HSG Krefeld gibt, wird die 2. Bundesliga mit dem TuS Ferndorf daher in der kommenden Saison mit 19 Mannschaften an den Start gehen. Denn die vier nach dieser Regelung feststehenden Drittliga-Meister Wilhelmshavener HV, Dessau-Roßlarer HV, TV Großwallstadt und TV Fürstenfeldbruck sind aufstiegsberechtigt. Ursprünglich sollte es nur drei Aufsteiger geben, doch auf Relegations- bzw. Aufstiegsspiele wird verzichtet.

Sijaric: Fairste Lösung

Mit einem Start in die neue Saison ist nicht vor Mitte September zu rechnen. Eine Saison, die dann bis Ende Juni 2021 läuft, wird Auswirkungen für die übernächste Spielzeit haben. Denn mit dann vier Absteigern aus der 1. Liga und nur zwei Aufsteigern aus den dritten Ligen ist die zweite Liga in der Saison 2021/2022 mit 20 Vereinen bestückt. Erst nach zwei weiteren Spielzeiten wird dann wieder - nach jeweils vermehrtem Abstieg - eine Ligastärke von 18 Teams erreicht.

Mirza Sijaric, einer der beiden Geschäftsführer des TuS Ferndorf, hält die Abbruch-Regelegung und die damit verbundene Klärung der Aufstiegsfrage für richtig: „Das ist die fairste Lösung.“

Ungewisse Zukunft

Nicht verhehlen kann er jedoch, dass Zweifel bestehen im Hinblick auf den Start in die neue Saison: „Keiner weiß, ob wir wirklich im September wieder loslegen können, keiner weiß, ob die Zuschauer dann gewillt sind, sich dicht gedrängt in einer Sporthalle aufzuhalten. Oder ob sie es überhaupt dürfen.“ Für Sijaric steht der TuS Ferndorf also weiterhin vor einer schweren, höchst ungewissen Zeit.

Eines wäre durch den Saisonabbruch und die damit beschlossene Aufstiegsregelung aber gewiss: In der neuen Saison wird es - wann immer sie gespielt wird - ein Wiedersehen mit Michael Lerscht geben. Der Trainer des TuS, der bekanntlich zum ASV Hamm-Westfalen wechselt, wird dann kein Trainer eines Erstliga-Aufsteigers sein.

Aus dem Rennen

Die Hammer, zum Ende der Hinrunde noch auf einem Aufstiegsplatz, haben in den ersten sieben Spielen der Rückrunde ganze sechs Punkte geholt und sind als Rangfünfter dieser vorzeitigen Abschlusstabelle klar aus dem Erstliga-Rennen.