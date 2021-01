Handball: Was heimische Experten von der WM halten

Siegerland. Am Mittwoch wird die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten eröffnet. Wir haben uns im Vorfeld bei lokalen Experten der Szene umgehört.

Der Countdown läuft! Am Mittwoch wird die 25. Handball-Weltmeisterschaft der Männer eröffnet. Das Turnier findet nach 1999 zum zweiten Mal in Ägypten statt und ist eine Großveranstaltung unter besonderen Vorzeichen, nämlich unter Corona-Bedingungen. Erst am Sonntag hat der Weltverband entschieden, dass nun doch keine Zuschauer in den Hallen zugelassen sind, um das Infektionsrisiko weiter zu mindern. Unabhängig davon geht Deutschland mit einem neu formierten Team an den Start. Der neue Bundestrainer Alfred Gislason musste viele Absagen aus persönlichen Gründen, aber auch wegen Verletzungen von Spielern hinnehmen. Wir haben uns umgehört und gefragt: Macht eine Handball-WM mit 32 Mannschaften in dieser Situation Sinn und wie werden die Chancen der deutschen Mannschaft eingeschätzt.

Michael Feldmann (Trainer TuS Ferndorf II)

"In erster Linie muss man die WM differenziert sehen. Persönlich wäre ich aufgrund der aktuellen Situation für eine Absage. Finanzielle und wirtschaftliche Komponenten stehen aber im Mittelpunkt. Schwierig wird es für den Handball, wenn die Weltmeisterschaft nicht gespielt werden würde. Es wäre für den Handball negativ. Hier denke ich auch an die Sponsoren. Man muss die Spieler verstehen, wenn sie an der Weltmeisterschaft - aus welchen Gründen auch immer - nicht teilnehmen möchten. Im Oktober war die halbe Nationalmannschaft von der Corona-Pandemie befallen, denn sie sind ja bei den Vereinen angestellt und nicht beim DHB. Die hohe Belastung der Spieler ist ja nichts besonderes. Natürlich fehlt der eingespielte Kieler Innenblock, dennoch bin ich der Meinung, dass sich die Akteure der zweiten Reihe bzw. Nachwuchskräfte zeigen können."

Caslav Dincic (Trainer und sportlicher Leiter RSVE Siegen)

"Diese WM ist schwer einzuschätzen, denn man weiß nicht, mit welchen Formationen die teilnehmenden Mannschaften antreten. Ein Nachteil ist, dass die Spiele ohne Zuschauer stattfinden. Die Absagen der deutschen Spieler auf Grund von hohen Belastungen kann ich verstehen. Man darf nicht vergessen, dass der THW Kiel die Champions League gewonnen hat, dennoch ist der fehlende Kieler Innenblock ein Verlust für die Mannschaft. Gleichzeitig bietet sich für die Nachwuchskräfte die Chance, sich zu zeigen. Wo letztlich die deutsche Mannschaft landet, ist schwer einzuschätzen."

Alen Sijaric (Trainer VTV Freier Grund)

"Meiner Meinung nach hätte man auf die WM verzichten können, denn die Ansteckungsgefahr ist groß. Das die WM ausgetragen wird, ist für die Fernsehzuschauer, Verbände und Funktionäre gut. Die Bundesligavereine sind aber die Arbeitgeber der Spieler. Deren hohe Belastung ist sowieso schon sehr hoch. Ich erinnere an die Champions League und unnötige Länderspiele. Die Erwartung an die deutsche Nationalmannschaft ist schwierig einzuschätzen. Der Kieler Mittelblock ist nur schwer zu kompensieren. Ich denke, dass die Qualität für eine Medaille nicht vorhanden ist."

Daniel Friesenhagen (Trainer und Vorsitzender HSG Siegtal)

"Wenn der Profisport in der Bundesliga durchgeführt wird, ist auch die Austragung einer WM in Ordnung. Alle Spieler, Trainer und Betreuer sind am gleichen Ort, somit könnte das Hygienekonzept klappen. Man sollte nicht so pessimistisch sein. Sportlich gesehen ist durch die Absage von arrivierten Spielern die Chance für junge Spieler, sich zu zeigen. Platz fünf wäre sicherlich in Ordnung. Man kann die Situation mit der Euro 2016 vergleichen, denn auch hier fehlten viele Leistungsträger."

Julian Maletz (Trainer TuS Fellinghausen)

"Grundsätzlich finde ich es okay, dass dieses Turnier stattfindet. Wichtig finde ich, dass sich der Gastgeber Ägypten jetzt dafür entschieden hat, keine Zuschauer zuzulassen.

Es gibt einige positive Beispiele, dass ein solches Turnier in einer Bubble funktionieren kann. Die Fußball-Champions League im vergangenen Sommer oder auch die NBA, die ihre Saison 2020 in Disney World zu Ende gespielt hat. Auf der anderen Seite kann ich es auch nachvollziehen, dass einige diese Tortur nicht mitmachen. Die Gesundheit ist das wichtigste und wenn sich Spieler dazu entscheiden, nicht am Turnier teilzunehmen, dann ist dies ihr gutes Recht. Die deutsche Mannschaft wird sicherlich nicht als Favorit auf die Medaillen ins Turnier gehen. Gerade in der Abwehr ist der Ausfall bzw. die Absage von Hendrik Pekeler, der meiner Meinung nach der beste Abwehrspieler der Welt ist, nicht zu kompensieren. Dass man bei großen Turnieren aber immer mit der deutschen Mannschaft rechnen muss, hat der EM-Titel 2016 gezeigt, als man ebenfalls mit einer ersatzgeschwächten Mannschaft Europameister wurde. Bei optimalem Verlauf und einem starken Torhütergespann ist das Halbfinale nicht unmöglich."

Klaus Kraß (erster Vorsitzender Handballkreis Lenne-Sieg)

"Ich habe Respekt vor den Spielern, die aus Rücksicht auf ihre Gesundheit und die ihrer Familien abgesagt haben. Dass die WM stattfindet, finde ich gut. Die Präsenz des Handballs hat in den vergangenen Monaten sowieso schon stark abgenommen. Bei der WM können die Leute vor dem Fernseher sitzen und zuschauen. Es ist wichtig, dass unser Sport in völlig in Vergessenheit gerät. Was die deutsche Mannschaft betrifft, kann sie nur positiv überraschen. Beim Gewinn der Champions League hat man gesehen, wie wichtig der Kieler Innenblock mit Pekeler und Wienczek ist. Ich denke nicht, dass Deutschland um die Medaillen wird mitspielen können, das Viertelfinale kann ich mir aber vorstellen."