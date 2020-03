Handballer stellen den Spielbetrieb bis auf Weiteres ein

Auf Verbandsebene finden bis 19. April keine Spiele statt. Die Jugend hat die Saison beendet. Es wird empfohlen, auf das Training zu verzichten.

Siegen-Wittgenstein. Bis zum späten Donnerstagnachmittag sah es danach aus, als sollte am Wochenende auf Verbands- und Kreisebene um Punkte und Tore geespielt werden können, gespielt werden dürfen.

Dann aber war der Druck auf den Handballverband Westfalen (HVW) doch so gewachsen, dass er über seine Homepage informierte: „Der Handballverband Westfalen bedauert, mitteilen zu müssen, dass aufgrund der das Coronavirus betreffenden Lage bis auf weiteres alle Veranstaltungen, Sitzungen und Maßnahmen des Handballverbandes Westfalen abgesagt sind. Diese Entscheidung wurde nach intensiver Absprache zwischen allen Landesverbänden, Sportfachverbänden und Spitzenverbänden getroffen. Der Spielbetrieb im Kinder- und Jugendbereich wird ab Donnerstag, 12. März, 16 Uhr, für die Saison 2019/2020 eingestellt. Der Erwachsenenspielbetrieb ruht bis auf weiteres. Spätestens zum 19. April wird über eine mögliche Wiedereinsetzung des Spielbetriebs der Seniorenmannschaften der Saisonwertungen in den jeweiligen Ligen entschieden und veröffentlicht. Im Bereich der Talentförderung werden ebenfalls alle Trainingsmaßnahmen, Sitzungen, Besprechungen und Veranstaltungen ab sofort ausgesetzt. Auch im Bereich der Schiedsrichter werden keine Fortbildungen und Schulungen stattfinden. Der Handballverband Westfalen empfiehlt, den Trainingsbetrieb vorerst einzustellen, jedoch sollte hierbei vor allem ein enger Austausch mit den örtlichen Gesundheitsämtern und Ordnungsbehörden stattfinden. Dabei gilt es stets das Thema mit Bedacht und Besonnenheit anzugehen. Die Gesundheit seiner SportlerInnen, ZuschauerInnen, Funktionäre und Mitglieder stehen für den Handballverband Westfalen an allerhöchster Stelle.“

Diese Meinung teilt auch der Vorstand des Kreises Lenne-Sieg. „Die Aussagen des HVW stimmen mit unserer Einschätzung überein. Deshalb haben wir den Spielbetrieb auf Kreisebene auch bis auf Weiteres eingestellt“, so Kreisvorsitzender Klaus Krass (Würdinghausen) und sein Stellvertreter Cornelius Vowinckel (Netphen) unisono.

Die Handball-Bundesliga hatte erst den kompletten 25. Spieltag in der 2. Liga gestrichen, jetzt aber auch entschieden, die Saison bis zum 19. April auszusetzen. Für den TuS Ferndorf bedeutet dies, dass das nächste Spiel frühestens am Samstag, 24. April, gegen den HC Elbflorenz stattfinden wird.