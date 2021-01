Heimrechttauch: TSV Steinbach Haiger spielt wieder auswärts

Haiger, In der Fußball-Regionalliga Südwest geht der TSV Steinbach Haiger erneut auf Reisen und tritt Mittwoch bei Eintracht Stadtallendorf an.

Den Regionalliga-Fußballern des TSV Steinbach Haiger stehen ereignisreiche Tage und Wochen bevor. So befinden sie sich in der Südwest-Staffel derzeit in der vierten Englischen Woche in Serie. Bevor die Hinrunde mit der Partie beim aktuellen Spitzenreiter FSV Frankfurt am 30. Januar endet, müssen die Mannen von Trainer Adrian Alipour noch fünf Spiele bestreiten. Der Tabellendritte hat ein Spiel weniger als der Tabellenführer bestritten und nur zwei Punkte Rückstand, ist also mittendrin im Rennen um den Drittliga-Aufstieg.

Bereits am Mittwoch (18 Uhr) tritt der TSV zum Hessenderby bei Schlusslicht Eintracht Stadtallendorf an. Die winterlichen Verhältnisse am eigenen Standort am Fuße des Westerwaldes zwang die Steinbacher zum Heimrechttausch. Auch der als Ausweichplatz ins Auge gefasste Kunstrasen in Herborn kann wegen des zu schwachen Flutlichts für dieses Abendspiel nicht genutzt werden.

"Normaler Beruf"

"Ein früherer Spielbeginn war zudem nicht möglich", wie Geschäftsführung Arne Wohlfahrt mitteilt, denn im Team des Gegner aus Stadtallendorf stehen größtenteils Amateurkicker, die einem "normalen" Beruf nachgehen. Das werde in einer Woche, wenn das Nachholspiel gegen die U23 des VfB Stuttgart auf dem Plan steht, anders aussehen. Dann stehen sich zwei Profi-Teams gegenüber. Personell ändert sich bei den Steinbachern gegenüber dem 3:1-Erfolg vergangenen Samstag bei Schott Mainz nichts.

Nach den Partien in Gießen und Mainz sowie dem anstehenden Spiel in Langenaubach wartet auf den TSV am kommenden Samstag bereits das nächste Auswärtsspiel - das vierte in Serie. Dann geht es ins Auestadion zum KSV Hessen Kassel. Erst gegen die U23 des VfB Stuttgart (Mittwoch, 27. Januar, 14 Uhr) steht dann wieder ein Heimspiel auf dem Plan. Ob das dann auch wirklich ein Heimspiel wird, ist fraglich. "Wenn wir bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen auf unserem Platz in Haiger spielen, wäre das für unabsehbare Zeit unsere letzte Partie am Haarwasen", prophezeit Arne Wohlfahrt.

Mammutprogramm

Noch liegt Schnee auf dem Rasen, der langsam abtaut, der Untergrund ist weich. "Ein Spiel könnte wohl durchgeführt werden, danach aber vorerst keins mehr", so der Geschäftsführer. "Der Platz würde umgepflügt." Bei dem noch anstehenden Mammut-Programm der kommenden Wochen und Monate täten sich die Steinbacher keinen Gefallen, jetzt mit aller Macht in Haiger spielen zu wollen. Ein Ausweichen nach Herborn dürfte daher gegen die Stuttgarter auf dem Plan stehen. Am 2. Februar (Dienstag) steht auch das Heimspiel gegen den FC Homburg an, das den Reigen der Englischen Wochen erst einmal beendet.