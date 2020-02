Heimspiel der Sportfreunde Siegen abgesagt

So sieht es aktuell im und am Siegener Leimbachstadion aus. Demzufolge wurde die für Freitagabend angesetzte Oberliga-Partie der Siegener Sportfreunde gegen den TuS Ennepetal abgesagt.

Am Mittwochvormittag sagte die Platzkommission der Stadt Siegen das für Freitag angesetzte Siel der Sportfreunde Siegen gegen Ennepetal ab.

Nichts geht im Siegener Leimbachstadion. Nach dem massiven Schneefall am frühen Mittwochmorgen ist der Rasen für unbespielbar erklärt worden, das Oberliga-Spiel am Freitagabend gegen den TuS Ennepetal ist abgesagt worden. Das Warten auf das erste Heimspiel des Jahres geht bei den Sportfreunden also weiter. Bereits die Partie gegen zweite Mannschaft des Drittligisten Preußen Münster war aufgrund der schlechten Witterung ausgefallen. Ein Nachholtermin für das Ennepetal-Spiel steht noch nicht fest.