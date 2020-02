HSG Wittgenstein zementiert Verhältnisse in der Kreisliga B

Es war knapp, aber eben doch ein Sieg: Die Handballer der HSG Wittgenstein haben mit einem 33:32 (17:13) beim Tabellennachbarn TV Schmallenberg den dritten Platz und die „Zweiteilung“ der Liga zementiert. Als Tabellendritter mit 18 Zählern liegen die Männer des Erndtebrücker HC und VfL Bad Berleburg nun sage und schreibe neun Punkte vor Platz vier und dem Rest des elf Vereine umfassenden Feldes in der Kreisliga B.

Die Crux: Wittgenstein hat bereits drei Niederlagen, das Spitzenduo HTV Littfeld/Eichen und TuS Hilchenbach aber jeweils noch keine. Aus eigener Kraft geht deshalb nichts mehr – und mit Ausrutschern der beiden Siegerländer Vereine ist nicht zu rechnen. „Wenn man sich vorgenommen hat, um den Aufstieg mitzuspielen und dann so hinterherhängt, ist das nicht motivierend Man merkt es unterschwellig“, stellt HSG-Trainer Jürgen Koch fest.

Das Spiel in Schmallenberg zog er als Beleg heran. Sein Team lag ab dem 6:6 in der 15. Minute durchgängig mit zwei bis fünf Toren vorne. Die HSG spielte ihre körperlichen Vorteile geschickt aus, machte den Sack aber nicht zu. Sie ließ viele gute Chancen aus und kam in den Schlussminuten in Unterzahl gehörig ins Schwimmen. Am Ende reichte es aber für den wichtigen Sieg.

Tim Henrich verwandelt elf Siebenmeter

„Wir haben nicht gut gespielt, hätten es souverän nach Hause bringen müssen. Am Ende war auch Glück dabei“, monierte Koch. Er betonte aber auch: „Es ist schwierig, gegen Schmallenberg zu spielen, da sie sehr schnell sind und im Schnitt eher kleine Spieler haben. Wenn man normal steht, ist man schnell mit der Hand im Gesicht und am Hals, hat Strafen gegen sich.“

Größere Probleme mit Fouls hatte Schmallenberg. Die Sauerländer erhielten meist für leichte Vergehen – etwa Schieben von hinten – viele Pfiffe gegen sich. Sage und schreibe 16 Tore, davon allein elf Siebenmeter (von elf Versuchen), warf deshalb Tim Henrich. Neun Tore, darunter das ganz wichtige letzte, erzielte Massimo Achinger.

HSG Wittgenstein: Christian Dohle (Tor); Tim Henrich (16/11), Torben Henrich, Matthias Kroh (2), Felix Zumrodde (1), Christian Berretz (1), Massimo Achinger (9), Christian Zacharias, André Kloos (4).