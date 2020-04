Die Corona-Pandemie hat auch vor dem SV Berghausen nicht halt gemacht und zwingt die Schützen zur Zwangspause mitten in der eigentlichen Hochphase der Saison.

„Seitdem das Kontaktverbot verhängt wurde ruhen auch unsere Trainings- und Vorbereitungstätigkeiten. Nach Rücksprache mit den örtlichen Sportvereinen haben wir uns darauf verständigt es gutsein zu lassen“, erklärt Niels Althaus, Geschäftsführer Sport der Berghäuser.

Argumente, warum der kontaktlose Sport, der durchaus auch einzeln durchzuführen wäre, trotz aller Auflagen stattfinden sollte, will der gebürtige Berghäuser nicht durchgehen lassen – viel zu viel Aufwand wäre mit der Erstellung eines neuen, durchgetakten Trainingsplans verbunden.

Kontaktfreies Training wäre möglich

„Sicherlich wäre es möglich die Halle einzeln zu nutzen und alles so zu organisieren, dass wir ohne Berührungspunkte trainieren könnten. Doch zum einen brauch jeder Schütze eine Schießaufsicht, dann wäre man schon wieder zu zweit. Zum Anderen wurden die Landesmeisterschaften, die Aufstiegsrelegationswettkämpfe und die Deutschen Meisterschaften ohnehin alle abgesagt. Da wären dann zu viele Sportler angemeldet, um das durchzuführen. Da zeigen wir uns lieber solidarisch und verzichten auf das Training“, so Althaus weiter. Die Schützen wollen einen Sonderstatus ihres Sports nicht erzwingen und genießen nun quasi ihre Pause.

Denn normalerweise wären sie jetzt voll in den Vorbereitungen auf die Landesmeisterschaften im Mai.

„Eine Pause haben wir im Sommer eigentlich nie. Die einzige Zeit, wo kein Training stattfindet ist in der Winterpause über sechs Wochen. Ansonsten stehen Meisterschaften und Ligabetrieb an. Wir nehmen die Situation jetzt aber so, wie sie ist. In erster Linie geht es darum, die Leute zu schützen. Irgendwann kehren auch wir Schützen dann zur Normalität zurück“, so Althaus, der für diese Entscheidung auch durchgehend Verständnis seiner Sportler erfahren hat.

In Berghausen harrt man nun der Dinge. Für die erfolgreichen Schieß-Künstler eine ungewohnte Situation, die wohl genau so viel Geduld bedarf wie ein gezielter Treffer auf der Anzeigentafel.