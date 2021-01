Integration durch Sport: Das sind die Aufgaben der Fachkraft

Siegen. Seit Juni 2020 ist Micha Sommer Fachkraft Integration durch Sport beim KSB Siegen-Wittgenstein. Wir stellen seine Arbeit vor.

„Die Vereine müssen sich heutzutage neu erfinden. Es ist ein Umdenken gefragt, weil die Bindung an die Vereine nicht mehr selbstverständlich ist. Ein Verein, der ein Mehr bietet, sich auch

sprachlich und kulturell neuen Zielgruppen öffnet, hat besonders gute Chancen.“ Wer das behauptet,

kommt vom Fach: Es ist Micha Sommer, 34 Jahre alt und seit Juni 2020 als neue „Fachkraft Integration durch Sport“ beim Kreissportbund Siegen-Wittgenstein (KSB) angestellt.

Beraten und begleiten

Micha Sommer bringt es mit seiner Aussage nicht nur auf den Punkt, sondern seine vorrangigste Aufgabe ist es, diejenigen Sportvereine, die neue Wege zur Integrationsförderung gehen wollen, zu finden, zu beraten und zu begleiten. Ein neues Projekt hat der ehemalige Handballer – Spieler und Trainer – damit nicht angestoßen. Beim KSB Siegen-Wittgenstein, dem 445 Sportvereine mit mehr als 106.000 Mitgliedern in elf Gemeinde- bzw. Stadtsportbünden angeschlossen sind (Stand: Juli 2020), wurde diese Halbtagesstelle mit besonderem Aufgabenbereich 2016 geschaffen mit dem Ziel, nach der ein Jahr zuvor einsetzenden Flüchtlingswelle die neuen Mitbürger möglichst rasch für die örtlichen Sportvereine zu interessieren und zu integrieren.

Unterschiedliche Projekte

Sechs Vereine – TuS AdH Weidenau, TG Friesen Klafeld-Geisweid, TSG Siegen, VfL Bad Berleburg, VTV Freier Grund, SV Fortuna Freudenberg – bieten seitdem und teils bis heute mit KSB-Unterstützung Integrationsmodule an, zum Beispiel Schwimmkurse für Geflüchtete, einen „Tag der Integration“, Schnupperkurse in verschiedenen Sportarten, aber auch den Besuch eines Fußball-Bundesligaspiels. Im von der Corona-Pandemie massiv beeinflussten Jahr 2020 mussten diese Aktionen fast komplett zurückgefahren werden. Da die finanzielle Förderung durch den Landessportbund NRW auf fünf Jahre begrenzt ist und sie für diese Stützpunktvereine damit ausläuft, sucht Micha Sommer neue Vereine: „Die bislang gesammelten Erfahrungen sind positiv, wurden viele Projekte, die nicht zwingend etwas nur mit sportlichen Ertüchtigung zu tun haben müssen, angeschoben.“

Cricketmannschaft wieder aufgelöst

Viele Kurse und Angebote haben sich etabliert und tragen somit zur gezielten Integration in die Gesellschaft über einen Sportverein bei. Mit der monetären Unterstützung haben die Vereine zum Beispiel Übungsleiter subventioniert, neue Kurse oder Dolmetscher finanziert. Aber es gibt auch Maßnahmen, die inzwischen im Sande verlaufen sind, wie zum Beispiel die nicht mehr existente Flüchtlings-Cricketmannschaft des TV Jahn Siegen. Eines der Probleme: Wie lange bleiben die Leute dabei, kann man sie motivieren?

Willkommenskultur fördern

Dennoch will der Sportwissenschaftler die vielen Vereine im Kreis ermuntern und ermutigen, sich auf dem wichtigen Gebiet der Integration zu engagieren, sich fit für die Zukunft zu machen, gerade auch kleinere Vereine, „die in solchen Dingen bisweilen mutiger und flexibler sein können als die großen

Mehrspartenvereine.“ „Der KSB steht aber allen Vereinen als Unterstützer und Berater zur Verfügung. Letztlich müssen aber die Ehrenamtliche in den Vereinen die Ideen für und im Praxisalltag umsetzen“, ergänzt Micha Sommer. Für ihn ist klar: „Die Integrationsarbeit stellt für die Vereine eine Chance dar, neue Mitglieder zu gewinnen. Die betreuten Stützpunktvereine sollen als Aushängeschild

dieser Willkommenskultur ihre Arbeit deutlich nach außen tragen.“

Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite des KSB Siegen-Wittgenstein (www.ksb-siwi.de) oder telefonisch unter 0271-41115.