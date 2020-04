Jan Boller - Profi im Wartestand

Wilnsdorf. Fußball-Profi hält sich während der Corona-Pandemie in seiner Wilnsdorfer Heimat fit für den Fußball-Neu-Start in Österreich.l

Am 10. März bestritt der Wilnsdorfer Fußball-Profi Jan Boller sein bisher letztes Spiel für die FC Juniors OÖ (Oberösterreich), dem Farm-Team des Erstligisten Linzer ASK. Die der 2. Liga der Alpenrepublik angehörende Nachwuchs-Team holte ein 2:2 beim Kapfenberger SV, einer Mannschaft aus Graz in der Steiermark.

Jan Boller erzielte in dieser Partie mit der 1:0-Führung in der 22. Minute sein erstes Zweitliga-Tor im Trikot der Linzer. Aus 25 Metern landet der Schuss des Defensivspielers im Netz der Gastgeber. Im Sommer 2019 hatte der 20-Jährige dort einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieben.

Saison vor dem Abbruch

Seit diesem Dienstagabend ruht in Österreich wegen der Corona-Pandemie der Spielbetrieb. Jan Boller ist seit Mitte März in heimatlichen Siegerländer Gefilden. „Wie für jeden Sportler ist das keine angenehme Zeit“, macht Jan Boller aus seinem Fußballer-Herz keine Mördergrube. „Seitdem arbeitet jeder individuell an seiner Fitness. Das hat mit Selbstverantwortung zu tun, nach der jeder Fußballer leben muss. Was bleibt ist die Hoffnung, dass der Ball möglichst bald wieder rollt.“

Doch davon ist das Fußball-Unterhaus in Österreich derzeit ebenso weit entfernt wie der Amateur-Fußball bei uns. Noch am vergangenen Freitag hatten neun der 16 Vereinsvertreter auf einer Videokonferenz einen Antrag auf Abbruch der Saison gestellt. Ein Antrag, dem zwei Drittel der Vereine hätte zustimmen müssen und daher nicht zur Abstimmung kam.

Dennoch: An eine Fortsetzung der Zweitliga-Saison glaubt so recht niemand. Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer: „Nach der heutigen Sitzung sehe ich die Chancen eher gering...“

Leverkusener Option

Das bedeutet auch für den jungen Wilnsdorfer, sich in Gedanken schon mal auf die neue Spielzeit einzustellen, die womöglich erst irgendwann im September Fahrt aufnehmen kann. Mit dem Ausgang der unterbrochenen Meisterschaft hatten die Oberösterreicher als Tabellenneunter nichts mehr zu tun. Der Wiener Vorstadt-Club SV Ried und Austria Klagenfurt führten die Tabelle an. Möglich, dass beide in der kommenden Spielzeit das Erstliga-Kontingent von derzeit zwölf Mannschaften auf 14 aufstocken.

Und natürlich hat Jan Boller das Ziel, dem erlauchten Kreis in absehbarer Zeit ebenfalls anzugehören. In 16 der 19 absolvierten Zweitliga-Partien stand der Wilnsdorfer auf dem Platz.

Im Februar 2019 hatte Boller noch als A-Jugendlicher bei Bayer 04 Leverkusen seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Da bei den Werkskickern unter dem Profi-Kader schon seit einigen Jahren keine U23 mehr gemeldet ist, war der Weg nach Österreich praktisch schon vorgezeichnet. Verständlich aber, dass die Leverkusener Scouting-Abteilung die Auftritte des Wilnsdorfers für die Oberösterreicher verfolgt. Die Option, Jan Boller zurück an den Rhein zu holen, hat sich Bayer jedenfalls gesichert.

Aber das ist in dieser denkwürdigen Zeit natürlich (noch) kein Thema. Wie seine Kollegen von den FC Juniors wartet der insgesamt 19 Mal in den verschiedenen deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften eingesetzte Wilnsdorfer auf die „Rückruf-Aktion“ aus Linz

„Wir alle wollen, dass es irgendwie weiter geht“, so Jan Boller in seinem Wilnsdorfer Elternhaus. „Wenn nicht in dieser Saison, dann eben mit der Vorbereitung auf die nächste. Dieses Warten ist schon nervig.“