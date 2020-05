Jan Philipp Dörnbach nächster Neuer am Limburg

Eigentlich waren die Kaderplanungen der Sportfreunde Edertal schon abgeschlossen, doch unverhofft, kommt oft im Fußball: Jan Philipp Dörnbach schließt sich zur kommenden Saison 2020/21 dem zukünftigen Fußball-A-Ligisten an.

Der 19-jährige Stürmer wechselt vom Landesligisten VfL Bad Berleburg zum Verein aus Raumland und Berghausen. Zuletzt hatte Edertals Sportlicher Leiter Sven Schneider die Planungen eigentlich für abgeschlossen erklärt, nachdem mit Richard Kari der achte Neuzugang der Edertaler festgezurrt worden war. Doch laut Trainer Sandro Trevisi habe Dörnbach den Kontakt zu den Sportfreunden gesucht, weil der zeitliche Aufwand beim Landesligisten aus Bad Berleburg nicht mehr mit seinem beruflichen Werdegang zu vereinbaren sei.

Die Offensive beleben

Bei den zwei Ligen darunter spielenden Edertalern sieht er sich somit bestens aufgehoben. Die Sportfreunde sagten der unverhofften Verstärkung zu: „Jan Philipp ist ein schussgewaltiger, dynamischer Angreifer, der unsere Offensive beleben wird“, erklärte Trevisi zufrieden. Dörnbach hatte zuletzt eigentlich noch in der gemeinsamen A-Jugend der Spielgemeinschaft zwischen Berleburg und Edertal gekickt, konnte jedoch wegen einer Seniorenerklärung bereits in der Landesliga mitwirken. Dort kam er auf fünf Einsätze. Vor der Station in der Odebornstadt spielte Dörnbach in der A-Jugend des TuS Erndtebrück und in der B-Jugend der Sportfreunde Siegen sowie des FC Ederbergland. Neben Kari, Torben Birkelbach, Patrick Homrighausen, Jonas König, André Graf, Moritz Born, Jonas Grebe und Clemens Nolting ist er der neunte Neuzugang der Sportfreunde Edertal.