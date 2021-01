Jana Fiedler und Lilli Bultmann beim Alpencup auf dem Podium

Forni Avoltri Die westdeutsche Verbandsmannschaft hält beim Saisonstart die deutsche Fahne hoch. Lisa Witten feiert ein beachtliches Comeback

Was sonst ein kleiner Nachteil ist, war diesmal ein Vorteil: Weil das Biathlon-Team des Westdeutschen und Hessischen Skiverbandes zu den kleinsten unter den deutschen Landesverbänden zählt, konnte es sich nun beim Alpencup im italienischen Forni Avoltri beteiligen. Der Deutsche Skiverband verzichtete, um vor dem Hintergrund von Corona eine Durchmischung verschiedener Trainingsgruppen zu vermeiden, auf die Meldung eines gemeinsamen Teams.

„Dadurch, dass wir ein kleines Team sind und über das Training und Internat ohnehin Kontakte haben, konnten wir melden“, berichtet Lilli Bultmann vom VfL Bad Berleburg, die sich gemeinsam mit ihrer Vereinskameradin Lisa Witten sowie mit Marie Hubl (SV Mademühlen), Linus Kesper (SC Willingen), Fynn Peis (SC Neuastenberg-Langewiese) und der Heggenerin Jana Fiedler (SK Winterberg) auf den Weg in die karnischen Alpen begab. Für alle war es der erste Wettkampf dieses Winters.

Der Alpencup, normalerweise eine riesige Sache mit hunderten Startern, war diesmal eine kleine Nummer mit 70 Startern in acht Startkategorien, weil sonst nur Italien, die Schweiz und Slowenien ihre besten Athleten meldeten. Bei harschen Bedingungen mit teils zweistelligen Minusgraden packten Fiedler und Bultmann die Gelegenheit beim Schopfe und sicherten sich jeweils ihre ersten Alpencup-Podestplätze.

Neue Trainerin für Jana Fiedler

Für Fiedler, unter ihrer neuen Trainerin Susen Fischer etwas im Aufwind, wäre ohne vier Fehlschüsse im Einzel über 12,5 km sogar der Sieg möglich gewesen, doch so wurde es „nur“ Platz 3 mit 1:35 Minuten Rückstand zur Siegerin. Ihr eigentlich stärkeres Rennen machte sie im Sprint am Sonntag, als sie über 7,5 Kilometer beim Schießen fehlerfrei blieb und Vierte wurde.

In der Weiblichen Jugend II (Jg. 2002/2003) gab Lisa Witten vom VfL Bad Berleburg nach mehrmonatiger Verletzungspause ihr Comeback und wurde nur zwei Fehlern Sechste im Einzel, ehe sie den Sprint am Sonntag ausließ. Marie Hubl wurde Vierte im Einzel und Fünfte im Sprint.

Lilli Bultmann, ebenfalls Jugend II, kam im Einzel weder am Schießstand (5 Fehler) noch läuferisch in Tritt und wurde Siebte. Am Sonntag fand sie aber in den Wettkampfmodus und wurde bei einem Fehler mit 57 Sekunden Rückstand Dritte. „Der Samstag war nicht gut. Ich habe mir danach vorgenommen, auch mit Schmerzen zu laufen wie eine Bekloppte“, freut sich die Bad Berleburgerin über die Steigerung: „Wichtiger als das Ergebnis war eigentlich, uns wieder Routine und Wettkampferfahrung zu holen.“

Linus Kesper in starker Laufform

In einer guten Frühform zeigten sich auch Linus Kesper und Fynn Peis, die es in der männlichen Jugend II mit immerhin einem 26-köpfigen Feld zu tun hatten. Sie schaffte es dank der zweitbesten Laufzeit, nämlich 37:54 Minuten über 12,5 Kilometer, im Einzel trotz fünf Fehlern noch auf Rang 4. Peis schoss dreimal daneben und wurde Siebter. Auch im Sprint am Sonntag rannte Kesper wie der Teufel und wurde trotz vier Strafrunden noch Fünfter, während sich Peis als Elfter noch einmal in der vorderen Hälfte der Ergebnisliste einreihte.