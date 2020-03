Jana Lauber triumphiert auch auf der Ochsalm

Jana Lauber vom SV Oberes Banfetal steht nach dem Riesenslalom-Rennen in Kirchberg bei Tirol ganz oben auf dem „Stockerl“.

Kirchberg in Tirol. Bestzeit im ersten Lauf, Bestzeit im zweiten Lauf: Jana Lauber hat beim Sparkassen-Cup in den Kitzbüheler Alpen überhaupt nichts anbrennen lassen.

Sieg für Jana Lauber: Beim Cup-rennen der Stadtsparkasse München, das am Samstag auf der Kirchberger Ochsalm in den Kitzbüheler Alpen stattfand, gewann das Ski-Alpin-Ass des SV Oberes Banfetal am Samstag den Riesenslalom der weiblichen Jugend U16.

Es waren zwar drei Läuferinnen dabei, die den Vorleistungen und der Deutschen Rangliste nach vor der Schwarzenauerin liegen, doch am Ende gewann Lauber deutlich. Bei Sonnenschein, leichten Minusgraden und einer griffigen Piste setzte sie sich unter 63 Starterinnen bei den Mädchen in beiden Läufen mit der Bestzeit durch. Die Gesamtzeit von 1:46:27 Minuten bedeutete eine knappe Sekunde Vorsprung vor neun Mädels aus Bayern.

Moritz Lauber fährt auf Platz 30

Im Slalom am Sonntag hingegen schied Jana Lauber nach einem Fehler aus. Bei den „Buben“ lief ihr Bruder Moritz Lauber unter satten 85 Startern auf Rang 30.