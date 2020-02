Jana Lauber wird ihrer Favoritenrolle in Hochfilzen gerecht

Hochfilzen. Jana Lauber siegt beim Sparkassen-Schülercup in Hochfilzen mit Bestzeit in beiden Läufen klar. In einer Woche startet sie in zwei Sportarten.

Wenn’s läuft, dann läuft es: Skirennfahrerin Jana Lauber bestätigt ihre tolle Form und hat am Sonntag beim Sparkassen-Schülercup – nicht zu verwechseln mit dem darüber angesiedelten Deutschen Schülercup – triumphiert. Der wurde vom SV Chiemgau in Hochfilzen (Österreich) ausgerichtet.

Im Slalom der U16 wurde die Schwarzenauerin sowohl im ersten Lauf (44,34 Sekunden) als auch im zweiten Durchgang (40,28 Sekunden) mit der Bestzeit gestoppt. Die Athletin des SV Oberes Banfetal gewann mit zweieinhalb Sekunden Vorsprung vor Mona Aumann (ASV Oberwoessen) und fast fünf Sekunden vor der drittplatzierten Victoria Symoniuk (SC Bonn).

Jana Lauber in den Top 40 von Deutschland

Lauber, in der deutschen Schülerrangliste aktuell auf Platz 40, wurde als im Vorfeld bestnotierteste Starterin ihrer Favoritenrolle gerecht, hatte aber auch einige starke Gegnerinnen. Dementsprechen wurde nicht großartig taktiert, was am Samstag zu einem Torfehler und dem Aus im Slalom führte: „Ich bin in beiden Rennen volles Risiko gefahren.“

Jana Lauber hat zwar schon Rennen gewonnen, dies aber „nur“ auf ARGE-Ebene mit Startern aus Nord- und Mitteldeutschland. Diesmal war das Rennen auch für die starken Fahrerinnen aus Süddeutschland offen.

In einer Woche wird Lauber zwei weitere Rennen im Deutschen Schülercup bestreiten, in dem sie einen Top-30-Platz und damit das Startrecht bei den Deutschen Schülermeisterschaften verteidigen will. Zunächst wird Lauber jedoch am Samstag die U18-Volleyballmannschaft in der Zwischenrunde zur Westdeutschen Meisterschaft unterstützen.