Janek Müller: „Auf jeden Fall bei Birkelbach“

Janek Müller (24) hütete – abgesehen von einem einjährigen Intermezzo beim TuS Erndtebrück -- seit seiner Jugend das Tor der SF Birkelbach. Im vergangenen Mai setzte den Fußballer eine schwere Fußverletzung außer Gefecht. Im Interview spricht der Torwart über seine Verletzung, den Heilungsprozess und die sportliche Entwicklung „seiner Sportfreunde“.

Herr Müller, Sie haben am 19. Mai 2019 ihr letztes Fußballspiel für die SF Birkelbach gemacht, wie kam es dazu und wie geht es Ihnen heute?

Aufgetreten ist die Verletzung schon in der C-Jugend mit einem Schlag auf den Fuß, bei dem ein Stück Knorpel herausgebrochen ist. Das ist dann beim Snowboarden wieder aufgetreten, so dass ich mich im Mai 2018 erstmalig operieren lassen habe, wovon mir vorher abgeraten wurde. Nach sechsmonatiger Pause habe ich dann wieder mit dem Fußball angefangen, wobei es nicht so lief, wie ich mir das vorgestellt hatte. Ende Mai 2019 kam es dann nach der Fußball-Saison zu einer zweiten Operation. Dabei wurde mir ein Stück vom Gelenkknochen am Fuß entfernt, damit der Fuß mehr Bewegung hat. Dennoch haben mir die Ärzte davon abgeraten, wieder Fußball zu spielen. Im März diesen Jahres habe ich erstmals wieder mit dem Joggen angefangen und bisher läuft es echt sehr gut, ich bin da positiv überrascht.

Planen Sie trotz der ärztlichen Prognosen dennoch ein Comeback im Fußball?

Man muss dazu sagen, dass die Ärzte das nicht generell ausgeschlossen haben, aber klar gesagt haben, dass der Fuß für einen 24-Jährigen bisher sehr viel Belastung erfahren habe. Das nehme ich ernst, aber dennoch wünsche ich mir und plane auch, dass ich irgendwann nochmal die Schuhe anziehen kann. Dafür setze ich mir aber keine Frist.

Würden Sie dann wieder bei den SF Birkelbach einsteigen?

Ja, auf jeden Fall bei Birkelbach. Dort passiert aktuell sehr viel und ich wäre gerne wieder ein Teil davon. Egal, ob das jetzt in der A-Liga oder der Bezirksliga sein würde.

Wie haben Sie die sportliche Entwicklung in Birkelbach während Ihrer Verletzung verfolgt?

Es ist immer mies, wenn man vom Rand zugucken muss und nicht helfen kann. Ich habe dafür bei einigen Trainingseinheiten ein bisschen Torwarttraining gemacht und war oft bei den Spielen, auswärts und zu Hause, am Platz, um die Mannschaft zu unterstützen. Es war immer schön zu hören, dass die Stimmung sehr gut ist, obwohl es sportlich nicht so lief. Ich glaube aber, dass wir die nächsten Jahre schon noch die Bezirksliga halten können. Im Team und im Jugendbereich ist viel Potenzial vorhanden.