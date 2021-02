Johanna Stockschläder zieht es zur Neckarsulmer Sport Union

Gernsdorf/Dortmund/Neckarsulm. Handball: 25-Jährige Bundesligaspielerin verlässt den BVB und wechselt innerhalb der Liga. Vorher soll aber noch ein Titel her.

Die Zukunft von Johanna Stockschläder ist geklärt. Die 25-Jährige, die nächste Woche Donnerstag Geburtstag feiert, wechselt zur kommenden Saison zur Neckarsulmer Sport Union. Stockschläder, die aktuell noch das Trikot von Borussia Dortmund trägt, hatte vor einigen Tagen angekündigt, eine neue Herausforderung suchen zu wollen. Diese hat die Gernsdorferin nun gefunden. Die Sport Union, derzeit fünfter in der Frauen-Handball-Bundesliga, freut sich über den Zugang auf der Linksaußenposition.

Doch bis es soweit ist verfolgt Johanna Stockschläder noch ein großes Ziel mit dem BVB: Den Titel in der Bundesliga, der in der vergangenen Saison noch verwehrt blieb, obwohl die Dortmunderinnen bei Abbruch auf Tabellenplatz eins standen. Auch in der aktuellen Saison steht die Borussia wieder ganz oben und hat beste Aussichten, den Meistertitel ins Ruhrgebiet zu holen. Beim 43:22-Sieg am Mittwochabend gegen den VfL Oldenburg steuerte Stockschläder acht Tore. Da der größte Konkurrent, die SG BBM Bietigheim, zeitgleich verlor, hat der BVB nun bereits fünf Zähler Vorsprung.