„Jugend trainiert für Olympia“: Landesfinale fällt aus

Nein, alles Hoffen auf Schnee hat nichts genützt. Der SC Girkhausen musste auch am gestrigen Mittwoch sein Landesfinale für „Jugend trainiert für Olympia“ auf der Steinert erneut absagen. Demnach steht nun fest, dass am grünen Tisch entschieden wird, welche jungen Athleten ihren Landkreis beim Bundesfinale in Schonach (16. bis 22. Februar) vertreten werden.

Kultusministerium entscheidet

„Da es weniger als ein Monat hin ist bis zum Bundesfinale, wird das Ganze nun recht schnell vonstatten gehen. Das Kultusministerium hat nun die Qual der Wahl und wird sich auf die Ergebnisse der bereits verrichteten Wettkämpfe stützen“, erklärte SC-Vorsitzender Detlef Buchwald.

Dabei haben die Girkhäuser keinen Versuch ausgelassen noch irgendwie für Rennbedingungen zu sorgen. Sogar eine Schneekanone wurde zum Ausprobieren ausgeliehen. Doch trotz der zuletzt eisigen Temperaturen war es dem Veranstalter nicht möglich einen Wettkampf zu gewährleisten. Wer nun zu den auserwählten Athleten zählen wird, wird sich in den nächsten Tagen klären.

Doch damit nicht genug. Auch der Pokal-Skilanglauf des SC Girkhausen, der eigentlich für das kommende Wochenende auf der Steinert geplant war, muss aufgrund der vorherrschenden Wetterbedingen ausfallen. Einen Ersatztermin hat der Verein nicht vorgesehen – und auch auf eine Austragung in einer Variante mit einem Crosslauf oder auf Skirollern wird, mangels Interesse der Vereine, verzichtet.