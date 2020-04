Jugendfußball: Aufstiegsplanungen nur im Konjunktiv

Nein, die Telefonleitung von Karl Herrmann Münker hat noch keinen Kabelbrand aufgrund vieler Anrufe bekommen. Dies bestätigte der Vorsitzende des Kreisjugendausschusses Siegen-Wittgenstein mit einer gehörigen Portion Humor.

Zwar halten sich die Anrufe beim Hilchenbacher in Grenzen, doch die Planung und Aufarbeitung der vorherrschenden Situation im Senioren- und Jugendfußball bedingt durch die Corona-Pandemie in Deutschland, bedarf dennoch einer Menge Zeit.

Wer Münker jedoch kennt, der weiß, dass er mit der nötigen Gelassenheit, aber auch dem nötigen Durchblick an das Wirrwarr an möglichen Wertungen, Folgen und Konsequenzen herangeht, die er nun abwägen muss.

Wie nun bekannt sein dürfte, hat der Fußballkreis Westfalen seine Vereinsvertreter zum Voting gebeten und im Herren-, als auch im Jugendbereich wurde mehrheitlich für den Abbruch der Saison gestimmt – final entschieden ist dies aber noch nicht.

Planungen nur im Konjunktiv

„Das müsste der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) entscheiden und die Spielordnung dafür erst ändern. Zwar hat der FLVW dafür plädiert, doch die Fußballverbände Niederrhein und Mittelrhein, die ebenfalls zum WDFV gehören, müssen auch dafür stimmen. In der Regel sind sich die drei Verbände aber nie einig“, erklärt Münker die aktuelle Ausgangslage – sicher sei noch überhaupt nichts, von der Wertung der derzeit pausierenden Saison ganz zu schweigen.

Karl Herrmann Münker (links) und Jürgen Lück (Koordinator Spielbetrieb), haben in den letzten Wochen alle Hände voll zu tun. Foto: Yannik Lückel

Ähnlich verhält sich diese Thematik auch im Juniorenbereich. Absteiger wird es keine geben, doch besonders um die begehrten Plätze in der Bezirksliga ranken sich nun einige Mythen. „Wir haben vom Verband die Empfehlung bekommen die Hinrundentabellen zu nehmen, da wir dort klare Tabellen haben. Das würden wir nun auch nutzen, wenn der WDFV die Spielordnung dementsprechend anpasst. Die betreffenden Vereine, die dadurch in der A-, B- und C-Jugend aufsteigen könnten, habe ich bereits informiert. Aufstiegsrunden wird es nicht geben“, so Münker, der in dieser Regelung viel Sinn sieht.

In der D-Jugend verhalte sich der Aufstieg anders, da dort die Vereine einen Antrag stellen müssen. Der TuS Erndtebrück gehört da zu den aussichtsreichsten Kandidaten. Auch der SV Setzen und die JSG Neunkirchen-Salchendorf sieht Münker in der Lage eine Liga höher zu spielen. Schwierig ist es hier, da erst zwei Spieltage nach der Qualifikationsrunde ausgetragen wurden und kein verlässliches Ergebnis vorliegt.

Aue-Birkelbach winkt der Aufstieg

In der A-Jugend würde nach dieser Rechnung die JSG Dielfen-Weißtal, klarer Tabellenführer der Kreisliga A, in die Bezirksliga marschieren. In der B-Jugend wäre nach der Hinrunde die JSG Aue-Birkelbach berechtigt aufzusteigen, obwohl die Wittgensteiner die ersten zwei Spiele in der Rückrunde verloren und derzeit „nur“ auf dem dritten Rang liegen. In der C-Jugend würde demnach der FC Hilchenbach den Sprung schaffen.

„Natürlich geben wir den Vereinen auch die Möglichkeit einen Aufstieg abzulehnen, wenn zum Beispiel der kommende Jahrgang nicht so gut ist. Wir warten nun auf Rückmeldung der Vereine und auf Rückmeldung des Verbands.“

Das selbe gilt indes natürlich auch für die Frauen-Mannschaften in diesen Altersklassen. Sollten nach der Hinrunde nicht die selbe Anzahl an Spielen ausgetragen sein, würde die Quotientenregel angewendet, also gespielte Spiele geteilt durch die Punkteanzahl.

Den Aufstieg verdienen

„Das haben wir nun erstmal so entschieden und warten quasi auf Absolution. In den Antworten mancher Vereine haben wir aber auch rausgehört, dass sich die Spieler gerne den sportlichen Aufstieg verdient hätten und ein schlechtes Gewissen gegenüber ihrer Mitkonkurrenten haben“, versichert der Vorsitzende, der nun in den nächsten Tagen Rücksprache mit dem Verband halten will.

Profitieren würde außerdem auch die A-Jugend des TuS Erndtebrück, die abgeschlagen auf dem letzten Platz der Landesliga steht. Da es momentan danach aussieht, als würde es keine Absteiger geben, können die Wittgensteiner also auf ein weiteres Landesliga-Jahr hoffen.

So bleibt den Vereinen also nichts anderes übrig, als abzuwarten und eventuell für eine Liga zu planen, in der sie unter Umständen gar nicht spielen werden.