Jugendfußball: TuS Erndtebrück hält die Fahnen hoch

Erndtebrück. Die Staffeleinteilungen der überkreislichen Jugendligen sind raus: A-, und D-Jugend des TuS Erndtebrück kennen nun ihre Gegner.

Der Verbands-Jugend-Ausschuss (VJA) des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) hat die überkreislichen Spielklassen (Bezirksliga bis Westfalenliga) eingeteilt.

Mit dabei sind in der anstehenden Spielzeit, die für die überkreislichen Jugendmannschaften am 5. /6. September starten soll, zwei Mannschaften des TuS Erndtebrück. Die A-Jugend, unter der Leitung von Eberhard Stötzel, geht in der neuen Saison (trotz Klassenerhalt in der Landesliga durch die Corona-Bestimmungen) in der Bezirksliga Staffel 5 an den Start und trifft dort auf einige Sauerländer Teams. Den Landesliga-Verzicht machten die TuS-Verantwortlichen vor ein paar Tagen offiziell und begründeten diesen Schritt mit dem schwachen Abschneiden des Teams in der Vorsaison.

Erstmals überkreislich unterwegs ist hingegen die D-Jugend der Pulverwäldler. Neu-Trainer Benedikt Brusch und Phil Menke stehen damit also vor einer historischen Herausforderung und haben in der höchsten Jugendspielklasse, neben den Leistungsligen der Bundesligisten, namhafte Konkurrenz.

A-Jugend Bezirksliga Staffel 5: TuS Erndtebrück, TuS Sundern, JSG Rüblingh./Hillm./Iser./Dahl, Rot-Weiß Lüdenscheid, SV Brilon, FSV Werdohl, SC Lüdenscheid, JSG Fredeburg/Schmallenberg-Fredeburg, SV Hüsten, JSG Lenhausen/Rönkhausen/Finnentrop-Bamenohl und JSG Dielfen-Weißtal.

D-Jugend Bezirksliga Staffel 6: TuS Erndtebrück, FC Iserlohn, TSV Weißtal, Sportfreunde Siegen, Rot-Weiß Lüdenscheid, BSV Menden, TuS Grünenbaum, SC Lüdenscheid, RSV Meinerzhagen, TuS Sundern, SG Hemer und SC LWL.