Katharina Blach: Eine echte Herzens-Angelegenheit

Katharina Blach noch völlig entspannt an der Laufbahn am Höhwäldchen mit Hannes Gieseler, dem Vorsitzenden des ASC Weißbachtal.

Wilnsdorf. „Ironman für Daniel“ betitelt die Rudersdorferin Katharina Blach ihr Triathlon-Solo zu Gunsten des auf ein Spenderherz wartenden Zweijährigen.

Wenn Katharina Blach am kommenden Sonntag in der Früh um sechs ins kühle Nasse des Wilgersdorfer Badeweihers steigt, glühen im fernen München die Drähte. Natürlich nur im übertragenen Sinne, denn die sozialen Netzwerke funktionieren drahtlos - dafür umso effektiver. Diana Dietrich, die Mutter des zweijährigen und herzkranken Daniel, drückt dann im Klinikum Großhadern der 25-jährigen Rudersdorferin ganz feste die Daumen. Denn ihren zweiten Triathlon über die Langdistanz stellt Katharina Blach unter das Motto „Ironman für Daniel“.

Seit mehr als 520 Tagen in Klinik

Diana Dietrich mit ihrem zweijährigen Sohn Daniel. Im Klinikum Großhadern wartet die Familie auf ein Spenderherz für den Jungen. Foto: Diana dietrich

Der Zweijährige aus Schwabmünchen bei Augsburg wartet auf ein Spenderherz - und das seit mehr als 520 Tagen im Münchener Klinikum. Und dafür nimmt die junge Ausdauersportlerin im Siegerland ihr eigenes angeschlagenes Herz in beide Hände. Als sie sich vor einem Jahr in Hamburg erstmals auf die 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und den abschließenden Marathonlauf machte und nach gut 13 Stunden ins Ziel lief, war das gerade mal neun Wochen, nachdem ihr ein Herzschrittmacher eingesetzt worden war.

„Schon mein zweiter“, erzählt Katharina beim Pressegespräch am Wilnsdorfer Höhwäldchen. „Als ich im Krankenhaus lag, vertrieb ich mir die Zeit mit meinem Handy und wurde im Netz erstmals auf das Schicksal Daniels und seiner Eltern aufmerksam. Das berührte mich und wir nahmen Kontakt auf.“

Katharina hat einen angeboren Herzfehler, musste bereits einige Operationen über sich ergehen lassen. Sie ist eine Kämpferin und will unbedingt auf das Thema Organspende aufmerksam machen.

Spendenkonto Katharina Blach hat vor drei Wochen bei der Volksbank Südwestfalen ein Spendenkonto für den zweijährigen Daniel aus Schwabmünchen eingerichtet, auf dem seitdem rund 300 Euro eingegangen sind. Durch ihren Solo-Ironman am Sonntag erhofft sie sich natürlich reichlich Zuwachs. Und hier die Bankverbindung unter Verwendungszweck „Ironman für Daniel“ - IBAN: DE12 4476 1534 4010 3469 41

Über ein Spendenkonto bei der Volksbank Südwestfalen (siehe Infobox) will Katharina Blach Geld sammeln, um die Familie Dietrich zu unterstützen. Eine echte Herzensangelegenheit also. Unterstützung in ihrem Vorhaben hat sie beim ASC Weißbachtal gefunden, deren erster Vorsitzender Hannes Gieseler spontan die organisatorischen Dinge regelte.

Bahnenzählen am Weiher

Die beginnen mit dem Bahnenzählen im Wilgersdorfer Weiher. Die 180 Radkilometer wollte Katharina eigentlich auf den Straßen zwischen Wilgersdorf, Siegen, Betzdorf und Wissen absolvieren. Doch das hat sich inzwischen erledigt. „Im Straßenverkehr fühle ich mich zu unsicher, ich bin nicht die große Radfahrerin“, beschreibt sie sich. Also geht’s im heimischen Wohnzimmer auf die Rolle.

Über den virtuellen Rennsimulator „Zwift“ sind ihre 180 Kilometer über die sozialen Netzwerke zu verfolgen. Den abschließenden Marathon absolviert sie - so ab 15 Uhr - auf der Kunststoffbahn am Höhwäldchen. 105 und eine halbe Runde. „Und wenn ich über die Ziellinie kriechen muss, ich will das unbedingt schaffen.“ Ihr Bruder Julius wird sie unterstützen, bis zu zehn Mitläufer können unterwegs einsteigen oder auch alle Runden mitdrehen. „Aber die letzte Runde, die laufe ich alleine.“ Mutter Susanne wird sie im Ziel empfangen. „Mal sehen, vielleicht mit einer Sektdusche“, lacht Katharina Blach.

Bis zu 100 Fans möglich

Bis zu 100 Leute könnten die Sportlerin am Höhwäldchen als Fans unterstützen, die Corona-Verordnungen lassen nicht mehr zu. Dabei sein wird auch Sabrina Mockehaupt-Gregor mit Töchterchen Ruby. „Ich bin ein großer Fan von ihr - und wir haben uns richtig gut angefreundet“, freut sich Katharina auf das Daumendrücken der 45-maligen Deutschen Meisterin.